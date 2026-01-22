€ 5.0961
DCNews Stiri Ce spun republicanii care au tăiat tortul cu harta Groenlandei alături de George Simion
Data publicării: 10:07 22 Ian 2026

Ce spun republicanii care au tăiat tortul cu harta Groenlandei alături de George Simion
Autor: Ioan-Radu Gava

george simion taie tort groenlanda Foto: Captură Mark Naughton

George Simion, președintele AUR, a fost surprins zilele trecute în timp ce tăia un tort în forma hărții Groenlandei sub drapel american.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde a fost premiat pentru apărarea libertății de exprimare și a democrației. În cadrul evenimentului organizat de republicanii americani, George Simion a fost invitat de Anna Paulina Luna, membră a Congresului Statelor Unite, să taie un tort realizat în forma hărții Groenlandei sub drapel american.

Într-o postare de pe X, Anna Paulina Luna, membru al Congresului Statelor Unite ale Americii, a precizat că speră din toată inima ca „luptătorii pentru justiție socială” din presă să nu pornească o poveste de tip „CookieGate”

CITEȘTE ȘI                -                 AUR solicită ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”. Ce argumente aduce partidul lui Simion

„Am o mărturisire de făcut: am împărțit prăjituri decorate cu steagul Germaniei membrilor AfD, prăjituri cu steagul SUA câtorva ambasadori cu care m-am întâlnit săptămâna trecută și este posibil să fi mâncat aseară o felie de tort decorată ca Groenlanda, împreună cu Republicans for National Renewal (n.r. organizație politică americană de advocacy, de orientare conservatoare și America First).

Mâine voi găzdui membri ai delegației române, așa că voi împărți și prăjituri cu drapelele SUA și României.

Sper din toată inima ca „luptătorii pentru justiție socială” din presă să nu pornească o poveste de tip „CookieGate”. Ar putea fi foarte dăunătoare.

Serios însă, trebuie să vă relaxați cu toții în privința tortului cu Groenlanda. Ați putea jigni decoratorul de torturi pe care Republicans for National Renewal l-au angajat!“, a scris Anna Paulina Luna pe X.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

