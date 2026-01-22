€ 5.0936
Trump rescrie jocul global la Davos, în timp ce delegația României e pe holuri. Chirieac: Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii
Data publicării: 23:57 22 Ian 2026

Trump rescrie jocul global la Davos, în timp ce delegația României e pe holuri. Chirieac: Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii
Autor: Tiberiu Vasile

Trump rescrie jocul global la Davos, în timp ce delegația României e pe holuri. Bogdan Chirieac: Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii Donald Trump la Davos. Foto: Agerpres

În timp ce Donald Trump lansează la Davos o nouă arhitectură globală a puterii, România lipsește din jocul deciziilor. Bogdan Chirieac a comentat pe marginea acestui subiect.

Donald Trump a anunțat oficial, la Davos, înființarea Consiliului pentru Pace, un nou cadru internațional care își propune să rescrie regulile jocului geopolitic și economic la nivel global, într-un moment în care mizele sunt uriașe inclusiv pentru România. Washingtonul pare decis să imprime o nouă direcție în dosare-cheie precum Ucraina, Gaza, NATO, securitatea din Marea Neagră sau echilibrul de putere din Europa, iar semnalele transmise de liderul american indică o implicare mai directă și mai accelerată ca oricând.

Trump a descris această inițiativă drept una dintre cele mai importante întâlniri pentru anii care urmează, încercând să coaguleze în jurul Consiliului mai mulți lideri de stat. De la conflictele active până la repoziționări strategice în regiuni sensibile precum America de Sud, Groenlanda sau Venezuela, agenda abordată la Davos conturează o lume aflată într-o schimbare rapidă și profundă, în care Europa este somată să-și regândească direcția și valorile. În acest context, absența României a fost vizibilă. În timp ce alte state s-au grăbit să se conecteze la noul proiect american, Bucureștiul nu a fost reprezentat la nivel prezidențial, ci doar printr-o delegație guvernamentală care nu a reușit să transmită un mesaj politic sau strategic clar. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a fost prezentă la Davos alături de Dragoș Pâslaru și Radu Bădiță, într-o formulă care a stârnit ironii și critici dure în spațiul public, pe fondul temerilor că România riscă să piardă din nou trenul marilor decizii. Criticile au fost sintetizate într-o intervenție ironică a analistului Bogdan Chirieac la România TV.

"Noi, România, din păcate, suntem pe nicăieri"

„Dacă nouă ni s-ar propune să fim stat american, cred că am fi mulți adepți care ar spune 'facem referendum'. Lăsând gluma, toată vâltoarea asta mondială, ținută cu mare abilitate de domnul Trump, va schimba lumea. Noi, România, din păcate, suntem pe nicăieri. La ce te aștepți dacă tu, ministrul de externe, te duci în blugi la Davos? Ce să fie? Ce să faci? Am văzut că doamna Țoiu a fost prezentă pe toate holurile de acolo. Nu a ratat unul. Mă rog, o vorbă de duh tot o fi rostit. Azi am văzut că a avut o mică conferință cu Rusia, Belarus și Moldova. Au vorbit despre dezvoltarea economiei de război. Sper că nu cea a Federației Ruse, nu știu, zic și eu. Puteam să ne facem și noi un pic pârtie altfel pe acolo, dacă aveam un ministru de externe. Oare s-a cutremurat Moscova după ce a văzut conferința asta? Cred că i-a pus jos doamna Țoiu. Avem și noi o mică victorie. I-am pătruns și cucerit pe ruși după întâlnirea cu doamna Țoiu. Să nu mai zic că în delegație a fost și domnul Pâslaru, care, de altfel, e un userist simpatic, și domnul Radu Bădiță. Îl ținem minte după ce a umblat în chiloți la metrou acum niște ani. Am ajuns într-un ridicol absolut. Mi-e teamă să nu ne coste niște decenii de acum încolo. Cel mult o să rămânem cu noua monedă, în loc de leu o să avem 'teleleu'. Am văzut ceva de genul după ce președintele nostru a ales să nu umble teleleu la Davos.”

CITEȘTE ȘI: Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
davos
donald trump
romania
oana toiu
bogdan chirieac
