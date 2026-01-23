€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Momente de panică pentru sute de pasageri aflați la bordul unui avion: Flăcări la motor în timpul unei decolări eșuate
Data actualizării: 18:05 23 Ian 2026 | Data publicării: 17:47 23 Ian 2026

Momente de panică pentru sute de pasageri aflați la bordul unui avion: Flăcări la motor în timpul unei decolări eșuate
Autor: Andrei Itu

avion boeing 737 rusia Captură video - Hespress English - cu flăcările care ies din motorul avionului

Mai multe scântei au fost filmate ieșind dintr-un motor al unui avion Boeing 747 cu 388 de persoane la bord, în timp ce încerca să decoleze.

În imagini se poate observa cum avionul Rossiya Airlines accelerează cu scopul de a se ridica de pe pistă. Grămezi uriașe de gheață cuprind aripa aeronavei, în timp ce aceasta pare că iese de pe traseu și ajunge în zăpadă. 

Flăcări la unul din motoare

De asemenea, pe imagini se văd câteva flăcări care ies dintr-un motor, în contextul în care avionul gonea pe pista acoperită de zăpadă înainte de a devia de pe traseu.

Decolare eșuată. A patra urgență într-o zi 

Decolarea eșuată a fost a patra urgență dintr-o singură zi pentru companiile aeriene de pasageri controlate de Vladimir Putin, afectate de sancțiunile occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina.

Vezi și - ”Avionul Apocalipsei” a aterizat pentru prima dată pe un aeroport civil. Apariție surpriză la Los Angeles / Video 

Defecțiune la motor

Primul motor al Boeing 747-400 a suferit un impuls brusc în timp ce accelera pentru un zbor de opt ore, ceea ce a determinat echipajul să oprească decolarea, au declarat autoritățile.

Video

După ce avionul a derapat de pe pistă, a trebuit tractat. De asemenea, aeroportul a fost închis temporar din cauza incidentului, au transmis mass-media locale. Printre cei aproape 400 de pasageri aflați la bord se aflau nouă copii, dar nimeni nu a fost rănit.

Rossiya Airlines a negat că uriașul avion ar fi depășit pista

Totuși, rapoartele arată că aeronava a înclinat brusc înainte fiind într-o frânare puternică, determinând ca trenul de aterizare din față să atingă ori să zgârie pista pentru scurt timp.

Un Boeing 777-300 de înlocuire a fost trimis de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Pasagerii au fost cazați peste noapte în hoteluri.

Investigații după incident

Mai multe investigații au fost începute privind incidentul, autoritățile analizând circumstanțele exacte ale evenimentului.

Oficialii examinează dacă condițiile de iarnă și zăpada de pe pistă au avut un rol cheie în acest incident, care survine pe fondul dificultăților de întreținere din Rusia, din cauza sancțiunilor occidentale, cu restricțiile privind accesul la piese de schimb și servicii tehnice.

Accidentele tehnice în care au fost implicate aeronave rusești au crescut semnificativ, cu peste 800 de defecțiuni înregistrate în anul 2025, fiind o creștere mai mare comparativ cu anul precedent, scrie The Sun.

Vezi și - Răsturnare de situație în Parlamentul European privind drepturile pasagerilor aerieni. Ce se întâmplă cu ”bagajul gratuit” și ”compensațiile garantate”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avion
decolare
motor defect
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Daniel Băluță îl acuză pe primarul Capitalei de minciună: "Și-a făcut un gest reflex"
Publicat acum 22 minute
Vreme capricioasă în toată țara. Maxime de primăvară într-o zi, răcire în următoarea. Prognoza meteo
Publicat acum 44 minute
Unchiul lui Mario, copilul din Timiș ucis și îngropat de prietenii lui, e polițist local. El l-ar fi convins pe băiatul de 13 ani să recunoscă tot
Publicat acum 45 minute
Cu ce se ocupă soția lui Marian Godină, Georgiana. Detalii învăluite în mister despre viața sa
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Cum se plătește în 2026 concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. Sumele primite de părinți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 6 minute
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close