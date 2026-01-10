”Avionul Apocalipsei” a aterizat pentru prima dată pe un aeroport civil. Apariție surpriză la Los Angeles / Video

Este prima sa vizită pe un aeroport civil. E-4B Nightwatch a fost construit, cu scopul de a supraviețui unui război nuclear, dar și de a comanda guvernul Statelor Unite din cer. Mai mult, avionul poate realimenta în aer și poate zbura zile la rând.

E-4B Nightwatch a aterizat joi și a decolat vineri, urmat îndeaproape de un C-17. De regulă, avionul este ascuns în baze militare. Apariția sa este o surpriză lângă avioane comerciale.

Ce este Avionul Apocalipsei, un Boeing 747 Nightwatch

Avionul Apocalipsei este un Boeing 747 Nightwatch care are anumite modificări. Este cunoscut sub numele de Boeing E-4b sau ”Pentagonul zburător”.

Avionul face parte din flota avioanelor Nightwatch,care sunt întreținute de armata americană încă din anii 1970. Aeronava a fost proiectată în timpul Războiului Rece, când a fost construit un grup de patru avioane de tipul Boeing E-4B Nightwatch menit să asigure comanda în cazul unui atac nuclear.

Cine le operează

Boeing-urile E-4 sunt operate de escadrila de comandă și control aeriană. Ele sunt staționate la Baza Forței Aeriene Offutt, lângă Omaha, Nebraska.

Lungimea Avionului Apocalipsei depășește cu puțin 70 de metrii. Anvergura aripilor este de aproape 60 de metri. Greutatea aeronavei este de 185 de tone. În momentul în care este încărcată poate decola cu până la 378 tone.

Acest avion poate atinge aproximativ 970 km/h. Viteza de croazieră este de aproape 900 km/h și poate funcționa aproape o săptămână, în situația în care este realimentată.

