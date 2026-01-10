€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri ”Avionul Apocalipsei” a aterizat pentru prima dată pe un aeroport civil. Apariție surpriză la Los Angeles / Video
Data actualizării: 12:24 10 Ian 2026 | Data publicării: 12:23 10 Ian 2026

”Avionul Apocalipsei” a aterizat pentru prima dată pe un aeroport civil. Apariție surpriză la Los Angeles / Video
Autor: Andrei Itu

aeroport Foto: Pixabay / aeroport

”Avionul Apocalipsei”, denumit oficial E-4B Nightwatch, a aterizat pe Aeroportul Internațional Los Angeles.

 

Este prima sa vizită pe un aeroport civil. E-4B Nightwatch a fost construit, cu scopul de a supraviețui unui război nuclear, dar și de a comanda guvernul Statelor Unite din cer. Mai mult, avionul poate realimenta în aer și poate zbura zile la rând.

E-4B Nightwatch a aterizat joi și a decolat vineri, urmat îndeaproape de un C-17. De regulă, avionul este ascuns în baze militare. Apariția sa este o surpriză lângă avioane comerciale.

Video

Ce este Avionul Apocalipsei, un Boeing 747 Nightwatch 

Avionul Apocalipsei este un Boeing 747 Nightwatch care are anumite modificări. Este cunoscut sub numele de Boeing E-4b sau ”Pentagonul zburător”.

Avionul face parte din flota avioanelor Nightwatch,care sunt întreținute de armata americană încă din anii 1970. Aeronava a fost proiectată în timpul Războiului Rece, când a fost construit un grup de patru avioane de tipul Boeing E-4B Nightwatch menit să asigure comanda în cazul unui atac nuclear.

Cine le operează

Boeing-urile E-4 sunt operate de escadrila de comandă și control aeriană. Ele sunt staționate la Baza Forței Aeriene Offutt, lângă Omaha, Nebraska.

Lungimea Avionului Apocalipsei depășește cu puțin 70 de metrii. Anvergura aripilor este de aproape 60 de metri. Greutatea aeronavei este de 185 de tone. În momentul în care este încărcată poate decola cu până la 378 tone.

Acest avion poate atinge aproximativ 970 km/h. Viteza de croazieră este de aproape 900 km/h și poate funcționa aproape o săptămână, în situația în care este realimentată.

Vezi și - Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Avionul Apocalipsei
Nightwatch
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Incendiul de la barul din Crans-Montana scoate la iveală un eșec grav: lipsa controalelor, acuzată de liderul cantonului Valais după tragedia cu 40 de morți
Publicat acum 37 minute
Cetățean ucrainean, găsit în apele Prutului: A trecut ilegal frontiera de stat
Publicat acum 50 minute
Fiul fostului șah cere protestarilor iranieni să preia centrele orașelor. Răspunsul armatei
Publicat acum 1 ora si 8 minute
FOTO Durere fără margini: Nou apel al părintelui Vasile Ioana, în timp ce familia preotului Ioan Cozma își îngroapă copilul Matei
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cei mai bogați oameni ai planetei au poluat deja cât ar fi trebuit să polueze tot anul 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 08 Ian 2026
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close