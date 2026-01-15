€ 5.0891
DCNews Stiri Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. A aterizat de urgenţă la Barcelona
Data publicării: 15:22 15 Ian 2026

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. A aterizat de urgenţă la Barcelona
Autor: Andrei Itu

avion Foto: Unsplash / avion

Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă, joi, la Barcelona, ca urmare a unei ameninţări cu bombă la bord.

 

Acest lucru a dus la o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE.

Pasagerii au debarcat pe cont propriu

Pasagerii aeronavei, care venea din Turcia, au debarcat pe cont propriu. Ei se află într-o zonă sigură, a detaliat Protecţia civilă. A fost activat planul de urgenţă Aerocat pentru supravegherea "situaţiei de risc" pe aeroport, care, conform operatorului Aena, continuă să funcţioneze normal.

Poliţia autonomă din Catalonia (Mossos Esquadra) colaborează cu operatorul aeroportului şi cu Garda Civilă, care inspectează avionul. Se arată că "presupusa ameninţare nu afectează în niciun fel funcţionarea" acestuia.

Când a decolat avionul de la Istanbul

Zborul TK1853 a decolat de la Istanbul la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproape o jumătate de oră, conform portalului de monitorizare a zborurilor Flight Radar. Avionul a aterizat la El Prat, în Barcelona, la ora locală 10:57, tot cu o întârziere de aproape 30 de minute.

Avion deviat către o zonă de staţionare securizată

Avionul transporta 148 de pasageri şi şapte membri ai echipajului și fost deviat către o zonă de staţionare securizată, conform unor surse din domeniul securităţii, ce au detaliat că ameninţarea a fost primită în jurul orei locale 10:00.

Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv, cu scopul de a le oferi sprijin în caz de nevoie. De asemenea, Poliţia locală din El Prat de Llobregat a trimis şi ea forţe.

Potrivit înregistrărilor Flight Radar, aeronava a executat cercuri timp de aproape 20 de minute în largul coastei Cataloniei, în nord-estul Spaniei, înainte de aterizare, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avion
barcelona
spania
bomba
