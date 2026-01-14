ICE Barcelona 2026 - evenimentul care modelează viitorul industriei iGaming are loc în ianuarie

ICE Barcelona 2026 se dorește a fi un reper în modelarea iGaming, promițând noi lansări de produse spectaculoase, actualizări de reglementare, oportunități exclusive de networking și acces la numeroase informații relevante pentru dezvoltarea afacerilor de profil.

Vizitatorii au ocazia să exploreze inovații de ultimă generație pe parcursul celor trei zile în care se desfășoară expoziția. Evenimentul ICE Barcelona este conceput drept o platformă completă pentru a genera venituri prin soluții inovatoare, tehnologie, informații valoroase și facilitare a comunicării între companiile implicate în afacerile cu jocuri de cazino.

Elemente speciale în programul evenimentului din Barcelona

Reunind furnizori de soluții și profesioniști din domeniul iGaming, ICE Barcelona 2026 creează chiar o zonă special dedicată jocurilor de noroc sustenabile, punând astfel accent pe importanța jocului responsabil. Acest concept a devenit prioritar în ultimii ani inclusiv pentru operatorii de cazinouri online Romania licențiate ONJN.

Printre facilitățile pregătite în cadrul evenimentului din Spania se evidențiază și ICE eSports Arena, o zonă axată pe sporturile electronice, prezente tot mai activ pe nișa de gambling online.

De asemenea, Pitch ICE revine și prezintă cei mai străluciți inovatori din tehnologia jocurilor video, oferind o platformă în cadrul căreia start-up-urile își pot prezenta produsele, soluțiile și modelele de afaceri în fața unui public global de potențiali investitori, parteneri și lideri din industrie.

În paralel, ICE Startups Accelerator reprezintă un program menit să sprijine micile afaceri din industria iGaming. Acceleratorul conectează companiile emergente cu investitori, mentori și părți interesate din industrie pentru a ajuta la stimularea creșterii strategice.

Repere esențiale pentru ICE Barcelona 2026:

peste 600 de expozanți globali

peste 65.000 de vizitatori așteptați

participanți din 186 de țări

peste 300 de autorități de reglementare verificate

peste 200 de vorbitori experți

lideri din industrie care oferă perspective de specialitate

Săptămâna Mondială a Jocurilor de Noroc

Cea mai mare reuniune a liderilor din întregul ecosistem global de gambling, ICE World Gaming Forum, se desfășoară tot în orașul celebru în întreaga lume pentru Sagrada Familia, în contextul Săptămânii Mondiale a Jocurilor de Noroc (18-23 ianuarie).

La acest eveniment participă directori generali, miniștri, autorități de reglementare și asociații, cu scopul de a împărtăși cunoștințe, a stimula dezbateri și a oferi interacțiune cu experți de nivel înalt în domeniul politicilor, strategiei și noilor tehnologii.

ICE World Gaming Forum, conferința oficială a liderilor ICE, reunește peste 1200 de delegați din circa 80 de țări. Se anticipează de altfel că Săptămâna Mondială a Jocurilor de Noroc va genera 1,5 milioane de întâlniri de afaceri și va prezenta 25.000 de lansări de produse.

"Aceste conversații, care implică furnizori, operatori, autorități de reglementare, politicieni și factori de decizie, vor ajuta la definirea viitorului jocurilor de noroc pe toate continentele în 2026 și ulterior, confirmând încă o dată că ICE și iGB Affiliate Barcelona sunt locurile unde lumea jocurilor de noroc merge să facă afaceri", a explicat Stuart Hunter, director general al companiei care organizează unele dintre cele mai cunoscute evenimente din sectorul iGaming.

Pe data de 20 ianuarie, Enterprise Stage va găzdui finala Innovator Challenge, organizată în parteneriat cu Microsoft. Conform oficialului mai sus citat, este pentru prima dată când un lider global în tehnologie a încheiat un parteneriat direct cu industria jocurilor de noroc în acest fel.

"Concentrată pe accelerarea inovației în jocul responsabil, provocarea noastră invită operatorii și partenerii acestora să utilizeze inteligența artificială pentru a ajuta la construirea unui viitor sustenabil. Prin reunirea liderilor globali în tehnologie, inovatorilor și liderilor de opinie din domeniul jocurilor de noroc, scopul nostru este de a ajuta industria să înțeleagă mai bine modul în care inteligența artificială, cloud-ul și fintech-ul vor modela următoarea generație de jocuri de noroc", a mai spus Stuart Hunter.