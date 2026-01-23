Decizia luată de TikTok în urma presiunilor autorităților americane. Ce va face compania

Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi gestiona operaţiunile din Statele Unite, punând capăt unei lungi bătălii juridice care ameninţa să ducă la interzicerea sa în această ţară, relatează AFP.

Această nouă structură va deservi peste 200 de milioane de utilizatori, implementând în acelaşi timp garanţii stricte privind protecţia datelor, securitatea algoritmilor şi moderarea conţinutului, a precizat platforma într-un comunicat de presă.

Crearea sa este un răspuns la o lege adoptată sub fostul preşedinte democrat Joe Biden, care impune ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să renunţe la controlul operaţiunilor sale din SUA, în caz contrar riscând interdicţia.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat acest rezultat şi a lăudat rolul pe care consideră că l-a avut omologul său chinez Xi Jinping.

"Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok!", a scris el pe reţeaua sa Truth Social, afirmând că platforma "aparţine acum unui grup de mari patrioţi şi investitori americani".

"Aş dori, de asemenea, să-i mulţumesc preşedintelui chinez Xi pentru că a colaborat cu noi şi, în cele din urmă, a aprobat acordul. Ar fi putut face opusul, dar nu a făcut-o, şi îi suntem recunoscători pentru asta", a adăugat el.

Donald Trump a amânat termenul limită

Donald Trump a amânat în repetate rânduri termenul limită pentru ca TikTok să se conformeze reglementărilor, care fusese stabilit ultima dată pentru vineri. Reţeaua de socializare a anunţat în decembrie că a semnat un acord pentru crearea societăţii mixte americane impuse de lege.

Aceasta din urmă va fi deţinută majoritar de investitori americani. Companiile Silver Lake şi Oracle vor deţine câte 15% din acţiuni, alături de fondul MGX, cu sediul în Abu Dhabi.

Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită. Anul trecut, vicepreşedintele american JD Vance a evaluat TikTok USA la 14 miliarde de dolari, o sumă considerată de experţi semnificativ subevaluată.

Printre investitori se numără mai mulţi susţinători bogaţi ai preşedintelui american Donald Trump, care a schiţat noua structură într-un ordin executiv publicat în septembrie, precum Larry Ellison de la Oracle.

Acest gigant tehnologic va fi responsabil pentru stocarea datelor utilizatorilor americani în cloud-ul său securizat, conform TikTok.

Firma de investiţii Silver Lake Partners şi grupul de calculatoare Dell se numără, de asemenea, printre investitori.

ByteDance păstrează o participaţie de 19,9% în societatea mixtă, rămânând astfel sub pragul de 20% stabilit de lege.

TikTok va păstra controlul asupra operaţiunilor din SUA

Conform TikTok, structura va funcţiona ca o entitate independentă, guvernată de un consiliu de administraţie format din şapte membri, compus în principal din americani, inclusiv CEO-ul platformei, Shou Chew, şi directori ai unor fonduri de investiţii importante.

Cu toate acestea, TikTok va păstra controlul în Statele Unite asupra operaţiunilor sale comerciale (publicitate, vânzări online, comunicare) şi asupra "interoperabilităţii globale" a reţelei de socializare.

Legea adoptată de Congresul SUA în primăvara anului 2024 a avut ca scop împiedicarea autorităţilor chineze să acceseze datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să influenţeze opinia publică americană prin intermediul algoritmului puternic al reţelei de socializare cu scurte videouri.

TikTok a recunoscut că angajaţii din China au avut acces la datele utilizatorilor americani, dar a negat în mod constant că le-ar fi partajat cu guvernul chinez.