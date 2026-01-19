Mario Iorgulescu, prins de carabinieri după live-urile controversate de pe TikTok

Mario Iorgulescu a ieșit, din nou, public, mai exact pe un Live pe TikTok împreună cu Fulgy (fiul Clejanilor ) și a spus lucruri despre seara accidentului din 2019 la care nimeni nu s-a așteptat.

A vorbit despre seara accidentului, dar și despre cum familia lui Melek i-ar fi cerut trei milioane de euro tatălui său la jumătate de oră după moartea lui Dani Vicol!

Declarații controversate despre victimă și justiție

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea. Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge. Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție. La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus fiul șefului LPF.

Reacția ulterioară: Scuze publice și explicații

După toate aceste declarații Mario Iorgulescu a explicat pe pagina sa de TikTok că a fost prins de carabinieri și adus din nou în clinică, iar tot ceea ce a declarat pe live-urile făcute pe TikTok împreună cu Fulgy (fiul Clejanilor) și în interviul oferit lui Dan Capatos a fost din cauza că a fugit din clinică și a oprit tratamentul.

„Bună seara, vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimeni să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viață mea așa ceva.

Tot ce a urmat după aia cu delirările mele și crizele mele din care am ieșit a fost din cauza că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa.

Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate.

Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul”, a spus Mario pe contul său de TikTok.