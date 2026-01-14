€ 5.0897
Stiri

Mario Iorgulescu este dat dispărut! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia
Data publicării: 22:14 14 Ian 2026

Mario Iorgulescu este dat dispărut! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia
Autor: Dana Mihai

gino iorgulescu Gino Iorgulescu, președintele LPF, fiul lui Mario Iorgulescu. Sursa foto: Agerpres

Dan Capatos a dezvăluit în direct noi informații despre situația lui Mario Iorgulescu.

 

Potrivit prezentatorului, familia acestuia traversează un nou moment critic, după ce tânărul ar fi dispărut din nou.

Alertă în familia Iorgulescu: Mario ar fi fugit din clinică

Dan Capatos a anunțat că Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica în care era internat și este în prezent de negăsit. În acest context, Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență în Italia pentru a-l găsi, apelând inclusiv la sprijinul autorităților.

Serghei Mizil a declarat pentru Cancan că Gino Iorgulescu a plecat să-și caute fiul în Italia după difuzarea interviului. De ce atunci? Pentru că atunci a aflat că ar fi pe "străzi".

Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele declarații despre interviul dat de Mario Iorgulescu

"Clinica nu l-a anunțat pe Gino că Mario nu mai e acolo. A plecat în Italia după ce a văzut interviul, atunci a văzut că ăsta e pe străzi", a declarat Serghei Mizil.

gino iorgulescu
mario iorgulescu disparut
mario iorgulescu italia
Comentarii

