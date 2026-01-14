Mario Iorgulescu este dat dispărut! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia

Potrivit prezentatorului, familia acestuia traversează un nou moment critic, după ce tânărul ar fi dispărut din nou.

Alertă în familia Iorgulescu: Mario ar fi fugit din clinică

Dan Capatos a anunțat că Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica în care era internat și este în prezent de negăsit. În acest context, Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență în Italia pentru a-l găsi, apelând inclusiv la sprijinul autorităților.

Serghei Mizil a declarat pentru Cancan că Gino Iorgulescu a plecat să-și caute fiul în Italia după difuzarea interviului. De ce atunci? Pentru că atunci a aflat că ar fi pe "străzi".

"Clinica nu l-a anunțat pe Gino că Mario nu mai e acolo. A plecat în Italia după ce a văzut interviul, atunci a văzut că ăsta e pe străzi", a declarat Serghei Mizil.