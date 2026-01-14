Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele declarații despre interviul dat de Mario Iorgulescu

Aceasta a afirmat că Mario Iorgulescu este bolnav, are documente medicale care dovedesc acest lucru și nu ar fi trebuit să apară într-un astfel de context.

Declarația mamei lui Mario Iorgulescu

"E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația", a spus Gabriela Iorgulescu, pentru Cancan.

Toate acestea s-au întâmplat după ce Mario Iorgulescu a mărturisit că tatăl său îl lua la petreceri și avea „un pact” cu el în ceea ce privea distracția și viața de noapte, înțelegere cu care mama nu era de acord.

