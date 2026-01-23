€ 5.0943
DCNews Stiri România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028
Data actualizării: 11:09 23 Ian 2026 | Data publicării: 11:06 23 Ian 2026

România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028
Autor: Alexandra Curtache

târg de carte Foto: Unsplash

România va avea statutul de invitat de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, cel mai important eveniment editorial din lume, o oportunitate majoră de promovare a literaturii române și a autorilor autohtoni pe scena internațională.

Guvernul României a aprobat cadrul interinstituțional necesar pentru pregătirea și gestionarea participării României la ediția din 2028 a Târgului de Carte de la Frankfurt.

Ministerul Culturii va coordona organizarea evenimentelor, lansărilor de carte și a programului cultural asociat acestui statut.

Pavilion de 2.000 mp și program cultural extins

România va administra un pavilion de aproximativ 2.000 de metri pătrați și va propune un program cultural de anvergură.

Pe lângă evenimentele din cadrul târgului, sunt prevăzute manifestări conexe în mai multe orașe și regiuni din Germania, realizate în parteneriat cu instituții culturale germane, universități, edituri și organizații ale societății civile.

Vizibilitate internațională pentru literatura română

Statutul de invitat de onoare oferă României acces direct la marile grupuri editoriale din întreaga lume și creează premisele pentru traduceri, contracte editoriale și o prezență consolidată a autorilor români pe piața internațională de carte.

Târgul de Carte de la Frankfurt este considerat cel mai prestigios eveniment editorial la nivel mondial, reprezentând, potrivit Guvernului României, „o cale de acces către întreaga scenă editorială mondială”. 

