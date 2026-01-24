Tatăl lui Mario, flancat de mascați și încătușat, la înmormântare fiului / video

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei (Timiș) ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine.

Ajuns în fața locuinței, bărbatul, profund afectat de tragedia care i-a distrus familia, a izbucnit în lacrimi. Acesta fusese condamnat la închisoare în urmă cu câțiva ani, iar la finalul anului 2025 a fost trimis din nou în judecată într-un alt dosar, fiind acuzat de furt.

În timpul ceremoniei de înmormântare, a stat încătușat. A urlat de durere. Tatăl lui Mario a fost scos din închisoare sâmbătă doar pentru a participa la înmormântare.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Atenție, părinți! Cazul Mario din Timiș. Ce se schimbă în mintea unui adolescent de 13-15 ani când joacă mult Dota, LoL sau GTA

DIICOT Timișoara a deschis dosar penal in rem în cazul crimei de la Cenei, după ce băiatul de 13 ani implicat în cauză a fost depistat pozitiv că ar fi consumat droguri la testul examinării medicale, solicitat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara”, arată un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Tribunalul Timiș a luat măsura arestării preventive pentru 30 de zile a celorlalți doi inculpați minori, de 15 ani. Minorul de 13 ani implicat în cauză nu răspunde penal. Primul reținut este suspectat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, arată, vineri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei. Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect.

Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii

Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii. Parchetul menționează că față de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în vederea luării măsurilor legale potrivit Legii 272/2004.