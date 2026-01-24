Trump face o mișcare fără precedent pentru a câștiga alegerile. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Republicanilor

În acest sens Trump face un „hei rup” major pentru a păstra controlul Congresului, într-un moment în care se confruntă cu o serie de critici interne și externe.

Astfel, Comitetul Național Republican (RNC) a făcut un pas important către organizarea primei sale convenții din istorie într-un an electoral la mijloc de mandat prezidențial (midterm).

Aceste convenții ale Partidului Republican au loc în anul alegerilor prezidențiale și au ca obiectiv alegerea candidatului republican. O convenție la mijlocul mandatului prezidențial e fără precedent pentru republicani.

Însă săptămâna aceasta partidul a aprobat o modificare a regulamentului interior care îi va permite președintelui partidului Joe Gruters să convoace o convenție în timpul unui an electoral de mijloc de mandat.

De ce va organiza Trump pentru prima dată în istoria Partidului Republican o convenție înaintea alegerilor pentru Congres?

Obiectivul este ca republicanii să-și păstreze controlul fragil asupra Senatului și majoritatea extrem de strânsă pe care o au în Camera Reprezentanților.

Fox News scrie că această decizie a fost luată de Trump pentru a da un imbolt Partidului Republican înaintea alegerilor din noiembrie. Fox îl citează pe Trump care a motivat decizia unei convenții „pentru a arăta lucrurile mărețe pe care le-am realizat de la recâștigarea Casei Albe”.

Convenția se va axa pe devizia America First.

Democrații de partea cealaltă consideră că nivelul de încredere pentru președintele republican Donald Trump e la un minim istoric iar o convenție republicană în anul alegerilor pentru Congres e o tentativă de a revitaliza încrederea în actuala administrație.

Sursa citată scrie că o astfel de convenție înaintea alegerilor pentru Congres ar putea să organizeze și Partidul Democrat.

Dacă pentru republicani convenția de anul acesta va fi o premieră istorică, democrații au mai organizat câteva convenții la mijloc de mandat prezidențial în anii '70 și '80.