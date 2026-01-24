Trump face o mișcare fără precedent pentru a câștiga alegerile. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Republicanilor

În acest moment Partidul Republican prezidențial controlează ambele camere ale Congresului, atât Senatul cât și Camera Reprezentanților. Însă nu puțini republicani, inclusiv președintele Trump, nu exclud scenariul în care această majoritate fragilă ar putea fi pierdută la alegerile din noiembrie.
În acest sens Trump face un „hei rup” major pentru a păstra controlul Congresului, într-un moment în care se confruntă cu o serie de critici interne și externe.
Astfel, Comitetul Național Republican (RNC) a făcut un pas important către organizarea primei sale convenții din istorie într-un an electoral la mijloc de mandat prezidențial (midterm).
Aceste convenții ale Partidului Republican au loc în anul alegerilor prezidențiale și au ca obiectiv alegerea candidatului republican. O convenție la mijlocul mandatului prezidențial e fără precedent pentru republicani.
Însă săptămâna aceasta partidul a aprobat o modificare a regulamentului interior care îi va permite președintelui partidului Joe Gruters să convoace o convenție în timpul unui an electoral de mijloc de mandat.
Obiectivul este ca republicanii să-și păstreze controlul fragil asupra Senatului și majoritatea extrem de strânsă pe care o au în Camera Reprezentanților.
Fox News scrie că această decizie a fost luată de Trump pentru a da un imbolt Partidului Republican înaintea alegerilor din noiembrie. Fox îl citează pe Trump care a motivat decizia unei convenții „pentru a arăta lucrurile mărețe pe care le-am realizat de la recâștigarea Casei Albe”.
Convenția se va axa pe devizia America First.
Democrații de partea cealaltă consideră că nivelul de încredere pentru președintele republican Donald Trump e la un minim istoric iar o convenție republicană în anul alegerilor pentru Congres e o tentativă de a revitaliza încrederea în actuala administrație.
Sursa citată scrie că o astfel de convenție înaintea alegerilor pentru Congres ar putea să organizeze și Partidul Democrat.
Dacă pentru republicani convenția de anul acesta va fi o premieră istorică, democrații au mai organizat câteva convenții la mijloc de mandat prezidențial în anii '70 și '80.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News