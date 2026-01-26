Venitul minim de incluziune în 2026. Cât este și cine primește ajutorul social

Venitul minim pe incluziune (VMI) vine în ajutorul persoanelor din România aflate în dificultate financiară, care nu își pot asigura un trai decent. Prin acest program, solicitanții primesc o indemnizație lunară pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale, precum hrana, îmbrăcămintea sau plata utilităților. De venitul minim pe incluziune pot beneficia atât familiile cu resurse reduse, cât și persoane singure fără alte surse de venit.

Ce este venitul minim de incluziune

Venitul minim pe incluziune reprezintă un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile din țara noastră aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

Sprijin pentru incluziune - această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat. Sprijin pentru familiile cu copii - această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Cât este venitul minim de incluziune și cum se calculează suma

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului calculat conform legii. În cazul beneficiarilor care nu obțin niciun venit, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie. Pentru sprijinul familiilor cu copii, venitul net lunar nu poate depăși 879 lei/membru de familie.

Cuantumul VMI total este egal cu suma dintre cuantumul componentei de incluziune și cuantumul componentei de ajutor pentru familiile cu copii. Dacă din acest calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia:

sumelor primite cu titlu de prestaţii sociale,

alocațiilor de stat pentru copii,

burselor,

banilor primiți din servicii prestate ca zilier,

sumelor primite ca urmare a participării la programe de formare profesională,

stimulentului educațional,

sumelor primite drept despăgubiri,

sumellor primite drept ajutor pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie,

indemnizaţiei lunare de hrană.

Cine primește ajutorul social în 2026

Venitul minim de incluziune se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

În cazul sprijinului pentru familii cu copii nivelul maxim al venitului trebuie să fie de 879 lei/membru de familie.

Cât este venitul minim de incluziune în alte țări UE

Nu există un venit minim de incluziune la nivelul UE, așa că fiecare stat își ia propriile decizii în astfel de cazuri. Deși în Olanda sau Irlanda sistemele de venit minim de incluziune sunt mai generoase comparativ cu alte state din Europa centrală și de est, în marea majoritate a statelor suma maximă acordată persoanelor fără alte venituri rămâne sub pragul de sărăcie sau acoperă doar o parte din cheltuielile esențiale.

În Spania valoarea venitului minim de incluziune variază în funcție de mărimea gospodăriei și veniturile acesteia, dar poate fi între 462 - 1015 euro pe lună.

În Franța se oferă 550 de euro pe lună pentru o persoană singură și sume mai mari pentru familii.