Descoperire șocantă în București: Doctoriță găsită moartă, cu o pungă în cap FOTO

Descoperirea a fost făcută de către partenerul său de viață. Doctorița radiolog ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon. Ciudat este că lângă femeie a fost găsit un bilet de adio. Informațiile de la fața locului conturează scena unei sinucideri.

Se pare, conform Observator, că doctorița radiolog suferea de depresie. Ar fi luat și pastile înainte de acest gest extrem.

Fostul soț al femeii ar fi fost cel care a găsit-o. Doctorița activa ca radiolog la o clinică privată din București.

foto wowbiz