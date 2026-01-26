€ 5.0960
Data actualizării: 11:45 26 Ian 2026 | Data publicării: 11:31 26 Ian 2026

Descoperire șocantă în București: Doctoriță găsită moartă, cu o pungă în cap FOTO
Autor: Irina Constantin

O doctoriță radiolog a fost găsită moartă, cu o pungă în cap.

Descoperirea a fost făcută de către partenerul său de viață. Doctorița radiolog ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon. Ciudat este că lângă femeie a fost găsit un bilet de adio. Informațiile de la fața locului conturează scena unei sinucideri. 

Se pare, conform Observator, că doctorița radiolog suferea de depresie. Ar fi luat și pastile înainte de acest gest extrem.

Fostul soț al femeii ar fi fost cel care a găsit-o. Doctorița activa ca radiolog la o clinică privată din București. 

Descoperire șocantă în București: Doctoriță găsită moartă, cu o pungă în cap

foto wowbiz

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

doctor
doctor mort
bucuresti
