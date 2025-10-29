46 de medici români au murit la datorie. Lista doctorilor decedați în timpul gărzii sau imediat după

În urma decesului Dr. Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, Adrian Istudor, antreprenor și inginer la Totalmed Aparatură Medicală, a publicat pe Facebook o listă a medicilor români care și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după aceasta.

Lista cuprinde 46 de nume, de la tineri rezidenți la medici cu experiență, semnalând o problemă persistentă de suprasolicitare în sistemul medical.

O tragedie recentă: Dr. Ștefania Szabo

Cea mai recentă victimă este Dr. Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, care a decedat în timpul gărzii în 2025. Aceasta tragedie readuce în prim-plan riscurile la care sunt expuși medicii din România, mai ales în condițiile deficitului de personal și a programelor de muncă extrem de încărcate.

Medicii români decedați în timpul gărzii sau imediat după

Lista întocmită de Adrian Istudor cuprinde 46 de medici care și-au pierdut viața în timpul sau imediat după gărzi, printre care:

Dr. Ștefania Szabo - director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025)

Dr. Emanuel Mirel Luca - rezident, Iași (2025)

Dr. Gabriela Ștefănescu - gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024)

Dr. Carmina Schaas - obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023)

Dr. Lucian Popescu - neurolog, București (2023)

Dr. Ionela Tănase - pediatru, Târgu Mureș (2024)

Dr. Roxana Moldovanu - rezident ATI, Cluj-Napoca (2025)

Dr. Cosana Claiciu - cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018)

Dr. Adrian Fronea - ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018)

Dr. Marius Dan Roșoreanu - pediatru, Lipova (2018)

Dr. Grigore Lupescu - cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018)

Dr. Marlena Ștefan - ATI/SMURD Galați (2016)

Dr. Gabriel Jilavu - ortoped, Botoșani (2012)

Dr. Ionel Botezatu - radiolog, Iași (2012)

Dr. Cosmin Giubelan - chirurg, Târgu Jiu (2008)

Dr. Ovidiu Lucian Bumbea - psihiatru, Alba Iulia (2010)

Dr. Viorica Moglan - ATI, Roman (2003)

Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] - UPU, Bistrița (2010)

Dr. Adrian Stelian Comăniciu - chirurg, Sibiu (2006)

Dr. Iosif Sass - infecționist, Mediaș (2013)

Dr. Silviu Gotea - UPU, Târgoviște (2016)

Dr. Horia Georgescu - chirurg generalist, București (2015)

Dr. Mugur Timofte - chirurg, Slobozia (2008)

Dr. Mariana Popescu - medic de familie, Brașov (2018)

Dr. Sorin Ionescu - chirurg, Cluj (2018)

Dr. Radu Bălan - internist, Timișoara (2018)

Dr. Emilia Dumitrescu - pediatru, Pitești (2018)

Dr. Liviu Marin - cardiolog, București (2018)

Dr. Florin Gheorghe - ATI, Galați (2018)

Dr. Vasile Anton - chirurg, Craiova (2018)

Dr. Ioana Stoica - neonatolog, Iași (2018)

Dr. Cristian Dobrescu - ortoped, Brașov (2018)

Dr. Dan Cojocaru - medic de familie, Bacău (2018)

Dr. Alina Dobre - rezident, Constanța (2018)

Dr. Mihai Ionescu - neurolog, Suceava (2018)

Dr. Raluca Marinescu - pediatru, București (2018)

Dr. Tudor Gheorghe - radiolog, Cluj (2018)

Dr. Oana Popa - ATI, Târgu Mureș (2018)

Dr. Nicolae Voicu - internist, Buzău (2018)

Dr. Gabriela Enache - medic de familie, Iași (2018)

Dr. Valentin Moldovan - chirurg, Oradea (2018)

Dr. Camelia Stoian - medic de urgență, Timișoara (2018)

Dr. Dan Mihăilescu - ortoped, Galați (2018)

Dr. Irina Dumitrescu - neonatolog, București (2018)

Dr. Florentina Ilie - pediatru, Constanța (2018)

Dr. Viorel Filip - Chirurgie Generala, Iași (2012)

Probleme structurale: gărzi nerespectate și lipsa de personal

În mesajul său publicat pe Facebook, Adrian Istudor atrage atenția asupra cauzelor care fac gărzile medicale atât de periculoase:

„Și medicii sunt oameni, au nevoie de timp de odihnă. Directiva europeană a timpului de odihnă este nerespectată, gărzile nu sunt considerate vechime în muncă, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, iar liberul după gardă nu se poate respecta din lipsă de personal. Până când?”

Un sistem în care suprasolicitarea este la ordinea zilei în programul de muncă pune în pericol atât sănătatea medicilor, cât și siguranța pacienților.