Incendii în Satu Mare și Maramureș. Intervin două elicoptere Black Hawk VIDEO
Data actualizării: 17:31 15 Mar 2026 | Data publicării: 17:29 15 Mar 2026

Incendii în Satu Mare și Maramureș. Intervin două elicoptere Black Hawk VIDEO
Autor: Irina Constantin

Două elicoptere Black Hawk vin în ajutorul pompierilor, voluntarilor și lucrătorilor silvici care se luptă cu incendiile din Satu Mare și Maramureș.

Elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, echipate cu sisteme Bambi Bucket, intervin pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetaţie din judeţele Maramureş şi Satu Mare.

Intervenție într-o zona abruptă

În localitatea Năneşti, din judeţul Maramureş, pompierii, alături de voluntari, lucrători silvici şi cetăţeni, au intervenit până târziu în noapte pentru limitarea incendiului de fond forestier izbucnit seara trecută. Suprafaţa afectată este estimată la aproximativ 50 de hectare de pădure.

”Intervenţia continuă într-o zonă abruptă şi greu accesibilă autospecialelor, unde acţionează pompierii din cadrul Detaşamentului Sighetu Marmaţiei şi Gărzii Bogdan Vodă, sprijiniţi de autorităţile locale, serviciile voluntare din Onceşti şi Bârsana, personalul Ocolului Silvic Mara şi un elicopter IGAv de la Cluj-Napoca”, informează IGSU.

Intervenție neîntreruptă a pompierilor, de sâmbătă noapte

De asemenea, în judeţul Satu Mare, localitatea Racşa, pompierii intervin neîntrerupt de sâmbătă noaptea pentru limitarea şi lichidarea incendiului. Suprafaţa afectată este estimată la aproximativ 150 de hectare.

”La faţa locului acţionează echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Negreşti-Oaş şi Detaşamentului Satu Mare, cu autospeciale de intervenţie şi personal suplimentar. Intervenţia este sprijinită şi de elicopterul IGAv de la Băneasa”, menţionează sursa citată.

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor sunt în desfăşurare. Pompierii fac apel la cetăţeni ca în această perioadă de uscăciune să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor şi dacă observă un incendiu să sune imediat la 112.

”Mulţumim pompierilor, echipajelor IGAv, voluntarilor şi personalului silvic pentru efortul depus în limitarea şi lichidarea incendiilor, precum şi pentru implicarea şi solidaritatea arătate în protejarea comunităţilor şi a mediului. În această perioadă, vegetaţia uscată şi condiţiile meteorologice favorizează propagarea rapidă a incendiilor de vegetaţie. Nu utilizaţi focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau pentru arderea resturilor vegetale. Astfel de practici pot scăpa rapid de sub control şi pot genera incendii de amploare, cu impact asupra pădurilor, gospodăriilor şi mediului. Dacă observaţi un incendiu, apelaţi imediat numărul unic de urgenţă 112”, transmite IGSU. 

