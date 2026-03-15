Primele avioane americane destinate operațiunii din Orient au aterizat la Otopeni VIDEO

Astăzi primele avioane americane destinate operațiunii din Orient au ajuns pe aeroportul Otopeni, marcând începutul unei prezențe temporare a echipamentelor și trupelor Statelor Unite în România. Măsura face parte din sprijinul oferit de România pentru acțiunile militare din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Este vorba de trei aeronave cisternă Boeing KC-135 Stratotanker, care au fost dislocate temporar în România. În perioada următoare, țara noastră va primi și alte echipamente, inclusiv sisteme de radare și senzori de supraveghere. Decizia a fost aprobată recent de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și ratificată de Parlament.

Boeing KC-135: avioanele de realimentare

Boeing KC-135 Stratotanker este utilizat pentru realimentarea avioanelor în aer și se bazează pe prototipul Boeing 367-80, conform România TV.

Video realizat de pilotul Cezar Osiceanu

Potrivit președintelui Nicușor Dan, aceste aeronave sunt esențiale pentru susținerea zborurilor militare și nu sunt armate.

„Este vorba de dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a declarat Nicușor Dan după ședința CSAT de săptămâna trecută.

Sprijin strategic și echipamente suplimentare

Pe lângă avioanele americane, România va găzdui în perioada următoare trupe și echipamente avansate. Totul face parte dintr-un plan defensiv, conceput să asigure sprijinul pentru operațiunile din Orient, fără implicarea directă în acțiuni de atac.

CITEȘTE ȘI: Devine baza Kogălniceanu o țintă pentru iranieni, dacă acceptăm solicitarea SUA? Bogdan Chirieac: Pentru asta ne-am pregătit