Accident aviatic în SUA: Un avion s-a prăbușit în flăcări, chiar la decolare
Data actualizării: 09:20 26 Ian 2026 | Data publicării: 09:18 26 Ian 2026

Accident aviatic în SUA: Un avion s-a prăbușit în flăcări, chiar la decolare
Autor: Doinița Manic

avion aerodrom Imagine dintr-un avion. Foto: Pixabay

Un avion s-a prăbuşit în flăcări pe un aeroport din SUA, chiar la decolare.

Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbuşit în flăcări pe un aeroport din SUA, chiar la decolare. Accidentul aviatic s-a produs pe un aeroport din Maine, potrivit FAA.

Se pare că este vorba despre un avion de afaceri Bombardier Challenger 650. Aeroportul a declarat pentru CNN într-un comunicat că echipele de urgență au intervenit în urma acestui incident, dar nu au comunicat date despre răniți.

VEZI ȘI: Răsturnare de situație în Parlamentul European privind drepturile pasagerilor aerieni. Ce se întâmplă cu ”bagajul gratuit” și ”compensațiile garantate”

„Primii respondenți sunt încă la fața locului și se așteaptă să lucreze activ la fața locului încă câteva ore înainte de a fi disponibile informații suplimentare”, au declarat duminică reprezentanții Aeroportului Internațional Bangor într-un comunicat, adăugând că a fost înființat un centru de operațiuni de urgență.

Aeroportul a fost închis după producerea acestui incident, iar FAA și NTSB au anunțat că au deschis o investigație. Accidentul a avut loc în mijlocul unei furtuni de zăpadă masive care se îndreaptă prin nord-estul SUA. Temperaturile sunt mult sub zero grade în Maine, iar ninsoarea provoacă vizibilitate foarte redusă, scrie sursa citată.

Conform înregistrărilor federale, avionul este înregistrat pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Houston.

Discuția dintre piloții avionului și controlorii de trafic: „Aeronavă cu susul în jos. Avem o aeronavă de pasageri cu susul în jos”

Cu câteva minute înainte de accident, se puteau auzi controlorii și piloții de pe Aeroportul Bangor vorbind despre vizibilitate redusă.

Un controlor îi dă pilotului voie să decoleze pe pista 33 din Bangor. Aproape două minute mai târziu, un controlor transmite cu voce tare prin radio: „Tot traficul este oprit pe teren! Tot traficul este oprit pe teren!”.

Câteva momente mai târziu, se aude un alt controlor spunând: „Aeronavă cu susul în jos. Avem o aeronavă de pasageri cu susul în jos”.

Apoi, aeroportul este închis, iar vehiculele de urgență sunt trimise pe aerodrom. Un controlor declară ulterior că se știe că la bordul avionului sunt „trei membri ai echipajului și posibil cinci pasageri”.

 
 
 

sua
avion
avion prabusit
accident aviatic
