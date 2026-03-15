Rusia lovită de rachetele ucrainene. Un depozit petrolier în Krasnodar a luat foc

Rusia se află din nou sub atac, după ce Ucraina a lansat o serie de lovituri cu drone asupra mai multor regiuni. În orașul Belgorod, locuitorii au resimțit întreruperi de curent, apă și căldură, conform declarațiilor guvernatorului Viaceslav Gladkov. Pe lângă aceste probleme, geamurile unui bloc de locuințe au fost sparte, iar un incendiu a izbucnit în zonă. Din fericire, autoritățile raportează că nu au fost victime.

Guvernatorul a subliniat că atacurile au vizat infrastructura energetică a regiunii. „Ucraina a lansat lovituri masive asupra infrastructurii energetice”, a spus Gladkov, descriind efectele provocate asupra locuitorilor și clădirilor.

Pagube și incidente în alte regiuni

În regiunea Volgograd, guvernatorul Andrei Bocearov a confirmat că o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost avariată de fragmentele dronelor. Geamurile mai multor apartamente au fost sparte, dar nu au fost raportate victime.

Situația este tensionată și în regiunea Krasnodar. În suburbia Tihorețk, fragmentele unei drone au declanșat un incendiu la un depozit petrolier, potrivit autorităților locale. Deocamdată, amploarea incendiului nu este clară, însă nu s-au înregistrat răniți. Tot în Tihorețk, liniile electrice de înaltă tensiune au fost afectate de resturile dronelor.

Incidentul are loc la câteva zile după un alt atac similar în aceeași zonă, când un depozit petrolier din Tihorețk a fost cuprins de flăcări. Atunci, Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat lovitura asupra infrastructurii stației de pompare, menționând că este „un mare depozit de petrol și un terminal care joacă un rol important în logistica combustibilului și a produselor petroliere rusești”.

Reacția militară și apărarea antiaeriană

Ministerul rus al Apărării a raportat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, sistemele antiaeriene au interceptat 170 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni: Tver, Briansk, Belgorod, Kaluga, Kursk, Smolensk, Tula, Rostov, Volgograd, Saratov, dar și în regiunea Krasnodar, Republica Adîghea și Crimeea. În plus, cel puțin 20 de drone se îndreptau spre Moscova, conform publicației independente rusești „Meduza”.

CITEȘTE ȘI: Volodimir Zelenski, apel la Donald Trump privind războiul din Ucraina

