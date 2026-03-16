Riscuri pentru România, după avertismentul Iranului: La ce ne putem aștepta / Analiza lui Chirieac

Iranul a avertizat luni România că va reacționa politic și juridic în cazul în care autoritățile române vor permite Statelor Unite să folosească bazele de pe teritoriul țării pentru operațiuni împotriva sa.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că, deși decizia României de a accepta cererea Statelor Unite a fost corectă, aceasta crește riscul de securitate al țării.

„România nu e mai sigură după ce a acceptat cererea Statelor Unite. Să fie foarte clar! Cererea a fost acceptată în mod corect de România, era singura decizie corectă, dar ea implică și riscuri pentru țara noastră.

Nivelul de risc pentru România a crescut. Eu nu cred că el este foarte mare, ținând seama de distanța dintre Iran și România și de faptul că Iranul nu mai are atât de multe rachete cu rază lungă de acțiune, dar riscul este în mod evident mai mare.

Acum, că ne-am pregătit pentru acest risc, că există mijloace de interceptare, că suntem în NATO - la fel cum Turcia a fost apărată până acum de 4 rachete balistice de sistemele NATO din estul Mediteranei - probabil că și România, în cazul în care s-ar gândi Iranul să ne agreseze, ar putea să fie apărată în același mod. Dar risc există.

Iranul a lovit baze militare americane din tot Orientul Mijlociu, a lovit rafinării în Arabia Saudită – știți că Dubaiul este lovit în fiecare zi în zona aeroportului, în zona hotelurilor de lux, în centrele financiare și așa mai departe.

Sigur, distanța e mult mai mică. Sunt 150 de km între Dubai și Iran, nu sunt peste 2.000 de km, cât e în cazul României, dar România are un nivel de risc mai ridicat și putem fi loviți. Ăsta este adevărul!”, a spus Bogdan Chirieac.

România ar putea să fie victima unor atentate teroriste

Întrebat dacă România ar putea să fie victima unor atentate teroriste, Bogdan Chirieac a răspuns că riscul există în țară noastră, la fel ca în alte țări occidentale, însă până acum autoritățile și serviciile secrete și-au făcut datoria.

„Acest risc există în toată lumea occidentală. Nu a fost și nu va fi nici ultima dată când Occidentul a fost lovit în nenumărate feluri de celule teroriste. Pentru asta există SRI, există servicii, le-au mărit bugetul anul ăsta.

Eu mă aștept că lucrurile astea să fie prevenite de serviciile secrete, dar există și acest risc - să sară metroul în aer, să lovească un autobuz, să lovească un mall. S-a întâmplat peste tot în lume, în cele mai dezvoltate state ale lumii occidentale. Există acest risc și în România. Până acum, autoritățile și-au făcut pe deplin datoria și nu am avut așa ceva. Sper să nu avem nici de acum înainte.

Noi am mai fost în război. Am fost în război cu Irakul, oficial, în alianțe. Vedeți că și rușii săvârșesc atentate în Europa. Se plânge Germania de lucrul acesta. Până acum, în afară de fake-news-uri și atacuri cibernetice nu am avut din partea rușilor. Sper să nu avem nici de acum înainte”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.