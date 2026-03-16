Costel Fotea: Servicii medicale performante la Spitalul din Tecuci
Data publicării: 10:18 16 Mar 2026

Costel Fotea: Servicii medicale performante la Spitalul din Tecuci
Autor: Crişan Andreescu

spital

Spitalul Municipal "Anton Cincu" din Tecuci va fi dotat cu echipamente medicale de laborator  de ultimă generație, care vor permite depistarea rapidă  a unor afecțiuni grave , precum infecții sau boli ale sângelui.

Cu ajutorul unui sistem automat de identificare  și antibiogramă, precum și al unui aparat de hemocultură cu sistem automat de cultivare, medicii vor putea identifica rapid  bacteriile sau alți microbi care provoacă infecții și vos stabili care tratamente - inclusiv cele pe bază de antibiotice  - sunt cele  mai eficiente împotriva acestora.

Echipamentele au fost achiziționate în cadrul unui proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, în valoare de 15 milioane de lei,  prin care spitalul din Tecuci va fi  dotat cu 54 de echipamente  și accesorii esențiale  pentru activitatea Cabinetului de neurologie, a Laboratorului  de analize medicale și a Laboratorului  de imagistică.

La Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci se tratează anual peste 120.000 de gălățeni, atât din municipiu, cât și din comunele învecinate.  Este firesc ca și aici pacienții să aibă acces la servicii medicale la cele mai înalte standarde.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor", a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

