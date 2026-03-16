Costel Fotea: Servicii medicale performante la Spitalul din Tecuci

Cu ajutorul unui sistem automat de identificare și antibiogramă, precum și al unui aparat de hemocultură cu sistem automat de cultivare, medicii vor putea identifica rapid bacteriile sau alți microbi care provoacă infecții și vos stabili care tratamente - inclusiv cele pe bază de antibiotice - sunt cele mai eficiente împotriva acestora.

Echipamentele au fost achiziționate în cadrul unui proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, în valoare de 15 milioane de lei, prin care spitalul din Tecuci va fi dotat cu 54 de echipamente și accesorii esențiale pentru activitatea Cabinetului de neurologie, a Laboratorului de analize medicale și a Laboratorului de imagistică.

La Spitalul Municipal „Anton Cincu” din Tecuci se tratează anual peste 120.000 de gălățeni, atât din municipiu, cât și din comunele învecinate. Este firesc ca și aici pacienții să aibă acces la servicii medicale la cele mai înalte standarde.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor", a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.