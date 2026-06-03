€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Cel mai performant avion TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

Cel mai performant avion TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 03 Iun 2026
mircea lucescu Mircea Lucescu (1945-2026), antrenorul și fostul selecționer al naționalei României. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Mircea Lucescu va da numele primei aeronave Boeing 737 MAX din flota TAROM, cea mai modernă aeronavă a companiei, potrivit unui comunicat.

TAROM a încheiat, miercuri, un protocol de utilizare a numelui fostului internaţional şi antrenor al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, pentru denumirea primei aeronave moderne, Boeing 737 MAX, care înnoieşte flota companiei, a anunţat compania aeriană într-un comunicat.

Omagiu pentru „Il Luce”

Aeronava Boeing 737 MAX, cea mai performantă din dotarea TAROM, va primi astfel numele antrenorului care a câştigat titluri naţionale în România, Turcia şi Ucraina şi a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene.

Documentul a fost semnat de soţia şi fiul marelui antrenor, Elena şi Răzvan Lucescu, şi de directorul general TAROM, Bogdan Costaş.

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu, citat în comunicat.

Familia Lucescu cedează gratuit dreptul de utilizare al numelui

Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă ataşamentul faţă de valorile pe care această iniţiativă le simbolizează.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM", a spus, la rândul său, Bogdan Costaş, directorul general al operatorului aerian naţional.

Aeronava „Nadia Comăneci” a fost prima din flota TAROM care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice, şi continuă să deservească pasagerii TAROM.

Noul Boeing 737 MAX „Mircea Lucescu” se va alătura din această vară flotei TAROM şi va deservi zborurile spre marile capitale europene, notează Agepres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea lucescu
tarom
omagiu
avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Fără examen teoretic pentru permisul de conducere, dacă ai deja B1. Realitatea arată, însă, că ar fi nevoie de înăsprirea regulilor
Publicat acum 17 minute
România devine capitala motocrossului european: eveniment major la TCS Racing Park în 5-7 iunie/ Teo Ștefănescu, informații pentru DCNews
Publicat acum 24 minute
Proiect nou, după PNRR și SAFE. Georgiana Teodorescu (ECR): Am cerut Comisiei Europene să se gândească la un lucru / video
Publicat acum 50 minute
Senatoarea Valentina Aldea, după discuțiile cu Sanitas: Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Un bărbat a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să știe. În contul său au apărut brusc 21,8 miliarde de dolari
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 6 ore si 39 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 3 ore si 45 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 16 ore si 31 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
Publicat acum 11 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Încornoratul...
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close