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DCNews Stiri Activitatea Serviciului Permise de Conducere Neamț, suspendată. Toți angajații, la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu

Activitatea Serviciului Permise de Conducere Neamț, suspendată. Toți angajații, la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu permise de conducere Cei care aveau programate examene în această dată vor fi reprogramați. Sursa foto: Agerpres.
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Activitatea Serviciului Permise de Conducere Neamț se suspendă joi, 4 iunie.

Este doliu la Serviciul Permise de Conducere Neamț, după moartea ofițerului Mihai Ciprian Verdeș, cel care a fost ucis în seara de 1 iunie de propriul său fiu. Instituția Prefectului Județului Neamț a decis suspendarea activității Serviciului Permise de Conducere Neamț pentru ziua de joi, 4 iunie, după această tragedie. Decizia a fost luate pentru a-i lăsa pe cei din instituție să participe la înmormântarea polițistului.

„În data de 04.06.2026, activitatea cu publicul precum și examinările susținute de personalul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPRPCIV) Neamț se suspendă ca urmare a tragicului eveniment în urma căruia și-a pierdut viața agentul șef principal de poliție VERDEȘ CIPRIAN MIHAI, examinator în cadrul serviciului menționat”, precizează comunicatul Prefecturii.

Cei care aveau programate examene în această dată, vor fi sunați de către angajații de la SPRPCIV Neamț în vederea reprogramării examenului, potrivit Instituției Prefectului Județului Neamț.

VEZI ȘI: Cazul polițistului înjunghiat mortal de propriul fiu. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu invocă ipoteza influenței lunii pline

Filmul crimei din Neamț

Ciprian Verdeș era ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț. Potrivit informațiilor apărute, el lucra în cadrul instituției din anul 2016, iar înainte activase în Poliție - din 1997 până în 2004.

Bărbatul a fost înjunghiat mortal în seara zilei de 1 iunie, chiar de fiul său, în plină stradă, pe fondul unui conflict spontant. Potrivit informațiilor apărute în presă, cearta dintre cei doi ar fi pornit de la o mașină pe care bărbatul i-o daduse fiului său pentru a o folosi la facultate. Se pare că tânărul nu era mulțumit de automobil, considerând-ul prea vechi.

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