Remarca-cheie după ce s-a aflat despre întâlnirea Călin Georgescu - Sebastian Ghiță, din Serbia: Ce investighează americanii

Într-o înregistrare apărută în spaţiul public reiese că Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu în anul 2021. Ulterior, Călin Georgescu a confirmat acest lucru, aducând și explicații despre „scopul” întâlnirii.

Călin Georgescu s-ar fi recomandat a fi deja președintele României

Astfel, conform înregistrării, omul de afaceri Sebastian Ghiță spune că în anul 2021 s-a întâlnit la Belgrad cu Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 i-a zis că a venit să se vadă cu prieteni sârbi, ruşi şi că are nevoie de ajutor, recomandându-se deja ca fiind preşedintele României.

Călin Georgescu a recunoscut că s-a văzut cu Sebstian Ghiță în 2021

Mai mult, fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a confirmat, într-o intervenție la Realitatea Pus, că s-a văzut atât cu Sebastian Ghiţă, dar şi cu alţi ”7-8 similari”, cărora le‑a cerut sprijinul cu un singur scop, „să nu i‑l dea”. Georgescu a afirmat că, de fapt, întâlnirea a făcut parte dintr-o strategie a sa de a determina Serviciile Secrete să creadă că este lipsit de resurse şi că nu are cum să câştige cursa prezidenţială.

„Ciudățenia” cu Georgescu în Serbia la întâlnire cu ruși și sârbi

Sebastian Ghiță susține că este o ciudățenie prezența lui Călin Georgescu în Serbia, cu sârbi și ruși, subliniind „ancheta unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii”.

„Mi s-a părut ciudat rău de tot. Am stat vreo două-trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu ruşii, dacă a primit finanţare de la ruşi. Mie îmi e clar că e conectat şi că probabil l-au sprijinit cu bani, cu relaţii şi sigur… adică ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbi, cu ruşi. Foarte ciudat mi s-a părut! Mi-a zis că el e susţinut de foşti ofiţeri, ofiţeri din structuri şi că are suport masiv şi că sigur… ceva mesianic aşa, că ţara se va întoarce spre el. Foarte… foarte curios!”, a mai spus Sebastian Ghiţă.