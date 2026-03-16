€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Remarca-cheie după ce s-a aflat despre întâlnirea Călin Georgescu - Sebastian Ghiță, din Serbia: Ce investighează americanii
Data actualizării: 09:48 17 Mar 2026 | Data publicării: 23:31 16 Mar 2026

Remarca-cheie după ce s-a aflat despre întâlnirea Călin Georgescu - Sebastian Ghiță, din Serbia: Ce investighează americanii
Autor: Andrei Itu

calin-georgescu Calin Georgescu - Foto: Agerpres

A apărut o nouă controversă pe numele lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță, în 2021, în Serbia, dar cu ce scop? Sebastian Ghiță a remarcat un fapt bizar despre fostul candidat la prezidențiale.

Într-o înregistrare apărută în spaţiul public reiese că Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu în anul 2021. Ulterior, Călin Georgescu a confirmat acest lucru, aducând și explicații despre „scopul” întâlnirii.

Călin Georgescu s-ar fi recomandat a fi deja președintele României

Astfel, conform înregistrării, omul de afaceri Sebastian Ghiță spune că în anul 2021 s-a întâlnit la Belgrad cu Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 i-a zis că a venit să se vadă cu prieteni sârbi, ruşi şi că are nevoie de ajutor, recomandându-se deja ca fiind preşedintele României.

Călin Georgescu a recunoscut că s-a văzut cu Sebstian Ghiță în 2021

Mai mult, fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a confirmat, într-o intervenție la Realitatea Pus, că s-a văzut atât cu Sebastian Ghiţă, dar şi cu alţi ”7-8 similari”, cărora le‑a cerut sprijinul cu un singur scop, „să nu i‑l dea”. Georgescu a afirmat că, de fapt, întâlnirea a făcut parte dintr-o strategie a sa de a determina Serviciile Secrete să creadă că este lipsit de resurse şi că nu are cum să câştige cursa prezidenţială.

„Ciudățenia” cu Georgescu în Serbia la întâlnire cu ruși și sârbi

Sebastian Ghiță susține că este o ciudățenie prezența lui Călin Georgescu în Serbia, cu sârbi și ruși, subliniind „ancheta unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii”.

„Mi s-a părut ciudat rău de tot. Am stat vreo două-trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu ruşii, dacă a primit finanţare de la ruşi. Mie îmi e clar că e conectat şi că probabil l-au sprijinit cu bani, cu relaţii şi sigur… adică ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbi, cu ruşi. Foarte ciudat mi s-a părut! Mi-a zis că el e susţinut de foşti ofiţeri, ofiţeri din structuri şi că are suport masiv şi că sigur… ceva mesianic aşa, că ţara se va întoarce spre el. Foarte… foarte curios!”, a mai spus Sebastian Ghiţă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sebastian ghita
calin georgescu
alegeri prezidentiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cum s-a adaptat UE la imprevizibilitatea lui Donald Trump: Kaja Kallas, detalii din culise
Publicat acum 4 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 6 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 9 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 33 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 31 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 49 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close