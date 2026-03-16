Remarca-cheie după ce s-a aflat despre întâlnirea Călin Georgescu - Sebastian Ghiță, din Serbia: Ce investighează americanii

A apărut o nouă controversă pe numele lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță, în 2021, în Serbia, dar cu ce scop? Sebastian Ghiță a remarcat un fapt bizar despre fostul candidat la prezidențiale.
Într-o înregistrare apărută în spaţiul public reiese că Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu în anul 2021. Ulterior, Călin Georgescu a confirmat acest lucru, aducând și explicații despre „scopul” întâlnirii.
Astfel, conform înregistrării, omul de afaceri Sebastian Ghiță spune că în anul 2021 s-a întâlnit la Belgrad cu Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 i-a zis că a venit să se vadă cu prieteni sârbi, ruşi şi că are nevoie de ajutor, recomandându-se deja ca fiind preşedintele României.
Mai mult, fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a confirmat, într-o intervenție la Realitatea Pus, că s-a văzut atât cu Sebastian Ghiţă, dar şi cu alţi ”7-8 similari”, cărora le‑a cerut sprijinul cu un singur scop, „să nu i‑l dea”. Georgescu a afirmat că, de fapt, întâlnirea a făcut parte dintr-o strategie a sa de a determina Serviciile Secrete să creadă că este lipsit de resurse şi că nu are cum să câştige cursa prezidenţială.
Sebastian Ghiță susține că este o ciudățenie prezența lui Călin Georgescu în Serbia, cu sârbi și ruși, subliniind „ancheta unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii”.
„Mi s-a părut ciudat rău de tot. Am stat vreo două-trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu ruşii, dacă a primit finanţare de la ruşi. Mie îmi e clar că e conectat şi că probabil l-au sprijinit cu bani, cu relaţii şi sigur… adică ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbi, cu ruşi. Foarte ciudat mi s-a părut! Mi-a zis că el e susţinut de foşti ofiţeri, ofiţeri din structuri şi că are suport masiv şi că sigur… ceva mesianic aşa, că ţara se va întoarce spre el. Foarte… foarte curios!”, a mai spus Sebastian Ghiţă.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News