AEP taie peste 200 de posturi: noua organigramă a fost aprobată de Parlament
AEP taie peste 200 de posturi: noua organigramă a fost aprobată de Parlament
Autor: Andrei Itu

aep_95123800 AEP
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) care include o organigramă cu un număr redus de posturi a fost aprobat, joi, de Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

AEP a redus personalul de la 575 la 371 de posturi

Conform documentului, AEP are un număr de 371 de posturi exclusiv demnitarii, personalul cabinetelor preşedintelui şi ale vicepreşedintelui, dintre care 223 de posturi în cadrul structurii centrale şi 148 de posturi în structurile din teritoriu.

Numărul de posturi a fost scăzut de la 575, pe 28 februarie 2026, la 371. Este inclusă o scădere cu 29 de posturi de funcţii de conducere, explică referatul de aprobare a regulamentului.

Disfuncționalitățile ce au generat elaborarea unei noi organigrame la AEP

Printre disfuncţionalităţile care au făcut elaborarea unei noi organigrame se menţionează: un număr semnificativ de posturi vacante neocupate pe perioade îndelungate, distribuţia neuniformă a posturilor între nivelul central şi teritorial, lipsa unor criterii obiective privind stabilirea numărului de posturi aprobate la nivelul fiecărei structuri teritoriale, suprapuneri de atribuţii între anumite structuri şi existenţa unor niveluri ierarhice care nu mai corespund necesităţilor actuale de organizare.

Referatul subliniază şi majorări salariale de aproximativ 5% în fiecare din lunile ianuarie, iunie şi septembrie 2024 al căror impact a fost de 4.423.478 lei, cu o presiune suplimentară pe buget de 2.178.313 lei.

Obiectivul reorganizării AEP

"Reorganizarea propusă are ca obiectiv eficientizarea activităţii AEP şi adaptarea resurselor umane la necesităţile operaţionale actuale, (...) optimizarea activităţii administrative, simplificarea structurii organizatorice, creşterea eficienţei procesului decizional şi utilizarea eficientă a resurselor publice", conform referatului de aprobare al regulamentului AEP, notează Agerpres.

