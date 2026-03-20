Replici acide în Parlament între Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion și Cătălin Drulă / Anamaria Gavrilă, criză de nervi în plen / video

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit joi seara, de la ora 21:00, în ședință comună de plen, pentru dezbaterea proiectelor bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. Ședința din plen s-a prelungit până aproape de ora 03:00.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi că pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală, iar pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin.

"0,04% din PIB. Adică un miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile. Unii au înţeles-o ca pe o bătălie politică. Noi am înţeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România. De aceea nu am renunţat nici măcar o secundă la această luptă. Pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală. Pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin. Aşadar se poate. Am trecut acest pachet şi am demolat până la urmă toate narativele mincinoase. Am fost acuzaţi că am face înţelegeri pe sub masă, în afara coaliţiei. Fals. Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet. Niciun amendament. S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture ameninţător protocolul coaliţiei. Foarte bine! Haideţi să discutăm despre acest protocol. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forţele pentru a redresa România şi a contracara pericolul populist şi antieuropean. Dar poate m-am înşelat. Nu-i aşa? Scrie cumva acolo, în acel protocol, că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse? Scrie acolo că firmele mici trebuie închise? Scrie acolo că trebuie să ţintim în mod negativ clasa mijlocie din România?", a spus Grindeanu, în şedinţa plenului reunit al Parlamentului în care se dezbate proiectul bugetului de stat pe anul 2026.

El a adăugat că actuala coaliţie de guvernare s-a format pentru a corecta deficitele făcute de patru premieri de dreapta şi unul de stânga.

"Din 2020 România este în procedură de deficit excesiv. Suntem perfect de acord că nu puteam sta cu deficite mari o perioadă lungă de timp. Dar a salva românii pe banii lor nu este nicio mândrie. A tăia doar de la cei care nu se pot apăra nu este nicio virtute. De aceea, şi răbdarea noastră a atins o limită. De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la unele măsuri contabile de austeritate. Aşa am reuşit să creştem salariul minim. Aşa am reuşit să plafonăm din nou preţul la gaze. Aşa am reuşit să continuăm investiţiile locale şi să nu băgăm în faliment mii de firme româneşti. Şi da, împotriva deciziilor luate pe sub mână, am blocat la nivel european un Acord Mercosur care era împotriva intereselor fermierilor români. A venit timpul să se înţeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toţi uniţi şi umili în jurul conducătorului iubit. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia sau ca în Coreea de Nord. Eu cred că stabilitatea înseamnă să îţi respecţi partenerii şi să lucrezi pentru români", a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a menţionat că "doar în haosul de după Revoluţie" s-a mai văzut adoptarea unui buget la mijlocul lunii martie.

"După două luni şi jumătate de întârzieri nepermise, ne-am trezit însă cu un buget de dreapta, care nu a ţinut deloc cont de viziunea PSD. Când 52.000 de locuri de muncă au dispărut în zece luni era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget planul de relansare economică. Da. Sigur că ar fi fost bine dacă era adoptat încă de acum şase luni, atunci când l-am prezentat în coaliţie. Atunci când consumul scade cu 25% şi avem o inflaţie cam de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene, era normal să prindem în buget şi măsuri sociale pentru românii vulnerabili. Pachetul de solidaritate al PSD nu este un moft, este o necesitate. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, stimaţi colegi, nu lupta cu PSD", a afirmat el.

George Simion, atac la PSD

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat joi că Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci este reprezentat, în România, de "Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi".

"Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie colectivă din partea domnului Grindeanu, că nu mai ştie dacă e în Opoziţie sau la Putere şi pretinde că este Cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar. Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii ăia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia buni. Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci, de fapt, în realitate din România este reprezentat de Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi a spus Simion", la şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

El a reproşat PSD că "a tăiat CASS-ul de la mame".

"Pentru voi, domnule Grindeanu, astăzi, care pretindeţi că nu tăiaţi de la copii, tocmai acceptaţi încă o dată, cum aţi acceptat şi în luna iunie, să tăiaţi CASS-ul de la mame. Şi dumneavoastră, domnule Grindeanu, acceptaţi ca bursele de merit care se cuvin elevilor şi studenţilor, tăiate în mod nedrept de domnul Bolojan, care ne vorbeşte despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timişoara, Freddy Simonis, care îşi face un stadion nou de 140 de milioane de euro", a adăugat Simion.

Drulă către Grindeanu: Din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership suferă această ţară

Deputatul USR Cătălin Drulă i-a transmis, joi seară, preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, că ţara suferă din cauza crizei sale personale de leadership şi le-a cerut social-democraţilor să fie oameni de stat, oameni maturi şi să îşi respecte cuvântul dat.

"În 10 ani (...) am văzut că acest microfon suportă multe şi, în general, că tupeul e o calitate apreciată în politică. Mă gândeam la asta ascultând cum unul dintre oamenii care a fost arhitectul situaţiei dezastruoase în care se găsea România în iunie anul trecut, când a început această guvernare, eram cu apa la gât, aproape în junk, după 3 ani de guvernare Nicu şi Marcel. Şi acum gândirea magică cumva vrea să reediteze această guvernare Nicu şi Marcel. (...) Nu se poate. Nu mai merge, nu mai e timpul ăla. Orice construcţie politică reîncălzită sau speranţă că s-ar putea reedita e sortită eşecului. Şi oamenii politici care au un fler şi o maturitate înţeleg asta. Maturitate, domnule Grindeanu, înseamnă într-adevăr - că aţi pronunţat acest cuvânt - să nu creezi permanent scandal. Scandalul în această coaliţie şi această guvernare este creat de dumneavoastră", a spus Drulă, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Parlamentarul USR a arătat că scandaluri artificiale ţin ocupată agenda publică mai bine de două săptămâni, în timp ce lucrurile serioase sunt "călcate în picioare".

"Scandaluri artificiale - ne fură unii apa din baraje, se întâmplă în fiecare zi tot felul de nenorociri care ţin ocupată agenda publică câte două săptămâni, în timp ce lucrurile serioase, precum un protocol de guvernare, în care aţi semnat şi dumneavoastră, şi v-aţi angajat în această guvernare, cu o alternanţă la funcţia de premier, cu obligaţia de a nu introduce amendamente care cresc deficitul bugetar şi care nu sunt agreate în coaliţie, toate aceste lucruri le încălcaţi, le călcaţi în picioare. Avocatul Poporului nu este încă numit pentru că aţi avut o înţelegere subterană cu AUR şi, din păcate, din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership, suferă această ţară, care, într-adevăr, aşa cum au spus câţiva dintre antevorbitori, se găseşte într-o situaţie grea, într-un context global - criza petrolului, război, preţuri mari, şi în această situaţie, preocuparea este despre cum schimbăm premierul altui partid, despre cum putem face formule de guvernare în care nişte miniştri care îşi fac treaba, ca cei de la USR. să nu se mai regăsească în Guvern, nu se înţelege de ce", a mai afirmat Cătălin Drulă.

El le-a cerut celor de la PSD să lase scandalul la o parte şi să îşi respecte cuvântul dat.

"I-am auzit pe unii dintre colegii dumneavoastră aproape obsedaţi de acest lucru. Nu ştiu - domnul Ponta dacă mai e în PSD sau nu e, dar în ultimele zile are un discurs absolut vitriolic, aproape nazist la adresa USR. Toate aceste lucruri nu au de-a face cu ideea de om de stat. Şi exact lipsa acestei calităţi de a fi om de stat, şi în cazul domnului Ciolacu, predecesorul dumneavoastră şi umbra care vă stă deasupra, şi în cazul domnului Ciucă, şi mai ales al lui Iohannis, cel care a patronat acest regim falimentar, ne-au adus în această situaţie. Înţelegeţi ceva şi înţelegeţi în ceasul al 12-lea să vă asumaţi, să fiţi oameni de stat, să fiţi maturi, să lăsaţi acest scandal la o parte şi să vă respectaţi cuvântul dat", a spus deputatul USR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că bugetul României trebuie să fie pentru toţi românii, nu doar pentru cei bogaţi şi a adăugat că miliardarii României "cu maşini de colecţie" de sute de milioane de euro au fost scutiţi de impozite în valoare de 150 de milioane de lei.

"PSD va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult, dar va vota un buget în care am ţinut cont şi de cei mai vulnerabili dintre români. Bugetul României trebuie să fie pentru toţi românii, nu doar pentru cei bogaţi. Şi am să vă dau un exemplu aici, ca să înţeleagă toată lumea. Miliardarii României, cu maşini de colecţie de sute de milioane de euro, au fost scutiţi, repet, au fost scutiţi de impozite în valoare de 150 de milioane de lei. În timp ce persoanele cu dizabilităţi - nu. E greu să faci lobby. Atât vă mai spun. Nu ne opunem reformelor reale. Dar, dacă reforma înseamnă doar tăieri de salarii şi concedieri, da, ne opunem. Dacă reforma însă înseamnă să tai de la copii, da, ne opunem. Dacă reforma înseamnă să blochezi hidrocentralele ca să salvezi moluşte, da, ne opunem. Şi ne vom opune cu toată forţa", a spus Grindeanu, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea proiectului de buget pe anul 2026.

El a adăugat că nu se poate genera solidaritate socială şi nu se poate construi speranţă economică "cu barda".

"Lipsa de dialog, încăpăţânarea şi ameninţările cu demisia nu funcţionează. Direcţia trebuie schimbată cu o nouă abordare. Românii n-au nevoie să fie certaţi în fiecare zi. Românii au nevoie să fie încurajaţi prin solidaritate, prin empatie şi prin speranţă. Românii sunt totodată toleranţi, dar nu sunt toleranţi cu cei care conduc permanent în forţă, cu sabia ridicată. Pentru că aceia, mai devreme sau mai târziu, de sabie vor pieri", a afirmat acesta.

Preşedintele PSD a menţionat că majoritatea statelor din Uniunea Europeană deja au intervenit pentru a-şi proteja economia şi populaţia de creşterea preţurilor la carburanţi.

"Când litrul de benzină creşte de la o zi la alta este o dovadă de alienare politică să admiri dezastrul în loc să iei măsuri urgente. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană deja au intervenit pentru a-şi proteja economia şi populaţia, dar unii de aici încă n-au depăşit obsesia cu PSD. În schimb, ministrul Energiei de la PSD a pus deja toate variantele pe masă, la fel şi ministrul Agriculturii. Trebuie doar ca Guvernul să acţioneze înainte de a se produce dezastrul. Piromanii economici sunt cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor. Stimaţi colegi, acestea sunt realităţi pe care nu le putem trece cu vederea. Noi am venit mereu cu soluţii, nu cu orgolii. Nu pentru mine, Sorin Grindeanu, nu pentru PSD, ci pentru familiile cu copii, seniori, pentru firmele româneşti. Nu este niciun motiv de ceartă aici. Dacă viaţa oamenilor în vremuri grele înseamnă pentru cineva scandal cu orice preţ, atunci este clar că are altă agendă politică şi nu este interesat cu adevărat de guvernarea ţării", a conchis acesta.

Bolojan: Niciodată, în nicio coaliţie, companie, partid, nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, în plenul Parlamentului, că atât timp cât este premierul României, înainte de a fi membru al unui partid politic, are această responsabilitate pentru ţară, menţionând că niciodată, în nicio coaliţie, entitate, companie, partid, nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate.

"Ascultând intervenţiile anterioare, dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori, nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie. Cât timp sunt premierul României, înainte de a fi membru al unui partid politic, am această responsabilitate pentru ţara noastră şi vă îndemn pe toţi să votaţi acest buget pentru că România are nevoie de un buget pentru a putea funcţiona în bune condiţii", a transmis Bolojan, la dezbaterea proiectului de buget, după criticile aduse de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Bolojan a spus că niciodată, în nicio coaliţie, entitate, companie, partid, nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate.

"Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis: niciodată, în nicio coaliţie, într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie", a fost mesajul premierului.

Anamaria Gavrilă, ieșire nervoasă la adresa unei colege

Anamaria Gavrilă, președintele POT, a avut o ieșire nervoasă în plenul Parlamentului joi, după ce Gabriela Porumboiu, fosta deputată POT, a luat cuvântul la dezbaterea pe buget.

Anamaria Gavrilă a început să țipe la aceasta și i-a reproșat că vorbit în numele POT, deși a declarat anterior că nu se mai simte reprezentată de acest partid.

„Nu mergi să vorbești în numele POT. Stai în banca ta! Stai în banca ta, da? Sau dați-vă demisia dacă aveți demnitate. Dacă nu ești POT, nu ieși acolo”, a precizat Anamaria Gavrilă.

„Adică până în seara asta am fost bună și acum nu mai sunt?“, a replicat Gabriela Porumboiu.

„La ce-ai fost bună? Tu ai spus că nu te mai reprezintă POT. De ce mergi să vorbești în numele POT?”, a mai zis Anamaria Gavirlă.