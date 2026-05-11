Vindem energie ieftină Bulgariei la prânz, o cumpărăm de 5 ori mai scumpă seara. Ilie Bolojan: Din păcate...

O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că România vinde energie ieftină ziua, către Bulgaria, și cumpărăm seara, Bulgaria având capacități mai bune de stocare, și de 5 ori mai scump. ”Așa este, din păcate, și, până nu rezolvăm această problemă, nu vom avea energie mai ieftină. Asta înseamnă că cei care au făcut investiții speculative nu vor mai câștiga, pe de-o parte, dar și că-n anumite zone, unde se speculează pe prețurile energie, câștigurile celor care speculează vor scădea. Dar cei care vor câștiga cu adevărat vor fi cetățenii noștri” a spus Ilie Bolojan, premierul României, la Digi24.

Am cumpărat energia vândută cu 5 milioane de euro la peste 33 de milioane

Concret, o analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că România a exportat energie electrică la un preț mediu de aproximativ 50 euro/MWh, în special în orele de prânz când producția fotovoltaică este maximă. Însă, în orele de vârf ale serii, când soarele apune, România a fost forțată să importe masiv la prețuri care au atins și 250 euro/MWh. Rezultatul? Importurile din Bulgaria au însumat 33,4 milioane de euro, în timp ce exporturile către aceeași țară au adus doar 5 milioane de euro.