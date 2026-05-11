DCNews l-a contactat pe sociologul Remus Ștefureac pentru a analiza cele mai recente mișcări de pe scena politică românească și cine ar putea câștiga în urma crizei actuale.

În timp ce premierul Ilie Bolojan, demis de Parlament prin moțiune de cenzură, pare că se bucură de o susținere mai mare în rândul populației decât în urma votului din 5 mai, PSD poate atât să câștige dacă ia anumite decizii, cât și să piardă dacă se abate de la direcția așteptată de electoratul său.

Remus Ștefureac: Efectele moțiunii asupra lui Bolojan, atipice

„Această criză e una atipică în privința consecințelor politice și, posibil, electorale. Ce putem spune, pe de o parte, este că, deși această moțiune ar fi trebuit să fie una care, dacă nu să încheie cariera politică a premierului sau cel puțin să-l pună în dificultate, pare să-l fi relansat politic; este o evoluție atipică, mai ales într-un asemenea context, și o creștere a popularității premierului pe un anumit segment electoral este evidentă.

Cu siguranță, în acest moment, Ilie Bolojan a câștigat adeziunea unei părți a populației care, pe fondul acestei polarizări între cei care se asociază cu ideea de reformă a statului și reducerea cheltuielilor, care îl susțin pe domnul Bolojan, și cei care promovează această idee de afectare a potențialului economic, creșterea taxelor - sunt împotriva domnului Bolojan. E un tip de polarizare și Bolojan câștigă asociindu-se cu o parte a spectrului. Dar nu putem vorbi despre o tendință acum. În ce măsură va fi o tendință, adică se va amplifica acest tip de susținere sau va rămâne constantă - nu va fi volatilă - crește sau scade -, vom vedea în următoarele săptămâni.

Pe moment, este, însă, evident, pentru toată lumea, că există acest avantaj sau această consolidare, o fixare a unei popularități cumva surprinzător mai mare decât în momentul anterior moțiunii de cenzură. Poate că e și normal, în contextul în care profilul de comunicator politic al premierului Ilie Bolojan înainte de moțiune era unul foarte reținut, evita orice fel de acuzații sau poziționări virale, iar după 'eliberare', ieșirea din acest stil de comunicare foarte rigid și după trecerea la dimensiunea mai conflictuală, automat a crescut adeziunea în jurul domniei sale”, a punctat Remus Ștefureac, directorul INSCOP, în exclusivitate pentru DCNews.

PSD, între guvernare și opoziție. Cum va cântări decizia în rândul electoratului său

„În acest moment, lucrurile sunt destul de amestecate și poate că e încă devreme să discutăm. Se întârzie negocierile formale, însă sunt negocieri informale, așa cum știm, anunțate de președinte, până când se va ajunge la o formulă agreată.

Varianta guvernului minoritar PSD - UDMR

În funcție de deznodământul crizei, cel puțin pe termen scurt, politic vorbind, presupunem că se va forma un guvern minoritar PSD-UDMR, sprijinit și de alți membri ai Parlamentului, evident că PSD va avea un control aproape total asupra guvernării. Pe termen scurt-mediu va fi un câștig. Sigur că va fi dificil de gestionat situația economică, dar nu pot fi ignorate posibile evoluții. Dar acestea depind de scenariul respectiv. În acest moment, PSD pare puțin izolat politic în raport cu partidele fostei coaliții, în sensul în care PNL și USR refuză orice asociere cu PSD la guvernare.

Prin urmare, PSD, cel mai mare partid politic și cel care a inițiat moțiunea de cenzură, ar trebui să fie invitat și să-și asume responsabilitatea formării viitorului guvern. Este legitim să se întâmple acest lucru, dar în ce măsură va reuși să adune o majoritate... nu știm! PSD pare vulnerabil în acest moment, dar dacă va reuși să facă această majoritate în Parlament în jurul unui guvern minoritar, va fi un câștig politic destul de evident.

Dacă PSD nu intră la guvernare, pe termen scurt pierde inevitabil, pentru că e o așteptare a cetățenilor, a celor care sprijină PSD, ca partidul să vină să îndrepte situația pe care a criticat-o. Și, nereușind să facă acest lucru, evident că e o problemă. Va urma, probabil, o solicitare adresată PNL-USR, să încerce acestea formarea unei majorități, și e posibil să aibă succes după o primă respingere a unei formule guvernamentale. Iar pe termen lung, dacă PSD se va plasa în opoziție, în perspectiva alegerilor din 2028, poate avea câștig de cauză. Dar aceste lucruri sunt foarte volatile și depind foarte mult de numeroase decizii. Mă feresc să facă predicții în politica românească cu întindere de peste șase luni; numai dacă analizăm evenimentele trecutului, dacă ne-am fi imaginat acum șase luni că vom fi în această situație, probabil că era un exercițiu de imaginație ambițios”, a mai explicat Remus Ștefureac, în dialog cu DCNews.

