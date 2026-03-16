Companiile aeriene din Marea Britanie cresc semnificativ prețul biletelor de avion în această vară

Prețul biletelor de avion urmează să crească vertiginos în Marea Britanie, iar unele companii aeriene au anunțat deja că intenționează să majoreze tarifele. Așadar, se pare că persoanele stabilitae în UK vor trebui probabil să-și mărească bugetul pentru călătoriile de vară din acest an, conform Ladbible.

După ce SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, ceea ce a dus la un război în Orientul Mijlociu, prețurile petrolului au crescut în proporții uriașe.

Orice lucru care are nevoie de combustibil pentru a funcționa a devenit mult mai scump, din cauza faptului că unele dintre cele mai importante infrastructuri de petrol și gaze din lume sunt acum în pericol.

Conflictul a provocat perturbări la nivelul conductelor, rafinăriilor și terminalelor de transport maritim care asigură fluxul de energie din țările din jurul Golfului Persic către economia globală.

Închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz a lăsat aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat al planetei fără o destinație.

Companiile aeriene afectate

Și deși, din punct de vedere geografic, locuitorii Regatului Unit par a fi departe de ceea ce se întâmplă, experții în turism au avertizat că Marea Britanie va ajunge totuși să plătească prețul pentru asta.

Companiile aeriene precum Thai Airways, SAS din Scandinavia, Qantas Airways din Australia și Cathay Pacific din Hong Kong au anunțat toate că prețul biletelor de avion va crește.

Deoarece prețul combustibilului pentru avioane crește, clienții din întreaga lume sunt nevoiți să plătească mai mult și, potrivit acestui expert în aviație, este „foarte posibil” ca acest lucru să devină în curând o realitate „peste tot”.

„Companii aeriene precum Air New Zealand au redus deja numărul zborurilor din cauza incertitudinii”, a declarat Saj Ahmad, analist-șef la StrategicAero Research, pentru The i Paper.

Compania a anunțat la începutul acestei săptămâni că 5% din zborurile sale nu vor avea loc la începutul lunii mai din cauza creșterii costurilor combustibilului.

Companiile aeriene europene vor urma în curând acest exemplu

„Dacă o companie aeriană situată atât de departe de Orientul Mijlociu poate fi afectată, atunci la fel se poate întâmpla și cu companiile aeriene europene. Și nu toate companiile aeriene își vor fi acoperit costurile cu combustibilul”, a spus Ahmad.

El estimează că companiile aeriene europene vor urma în curând acest exemplu dacă războiul nu se va încheia până la sfârșitul acestei luni.

„Observ că companiile aeriene din UE încep să majoreze tarifele în mod generalizat înaintea sezonului estival către destinațiile populare, pe măsură ce cererea se îndepărtează de Orientul Mijlociu”, a declarat Ahmad.

Expertul a explicat că „incertitudinea totală” cu privire la durata războiului, combinată cu blocarea Strâmtorii Hormuz, „determină creșterea costurilor”.

„Volatilitatea prețului petrolului nu ajută, iar prețurile mai mari pe care le vedem acum vor continua să crească pe măsură ce războiul se prelungește”, a adăugat Ahmad.

Richard Vilton, directorul executiv al Emu Analytics, o companie care creează software de informații pentru aeroporturi, companii aeriene și autorități de reglementare a spațiului aerian, împărtășește, de asemenea, o opinie similară:

„Atunci când companiile aeriene trebuie să redirecționeze zborurile pentru a evita anumite regiuni, acest lucru poate crește durata zborurilor și reduce flexibilitatea de care dispun pentru a menține aeronavele și echipajele în funcțiune exact conform programului”.