Efectul secundar neașteptat pe care îl are guma de mestecat

Deși toată lumea elimină gaze, unii o fac mai des decât alții. Dacă, dintr-odată, elimini gaze urât mirositoare, există câteva motive diferite care ar putea sta la baza acestui fenomen.

Când înghițim mâncare, apă sau salivă, înghițim și cantități mici de aer, care se acumulează în sistemul digestiv. Râgâitul sau flatulența elimină această acumulare.

Numărul de flatulențe pe care le eliberați în fiecare zi variază, potrivit NHS, care explică faptul că „ceea ce este normal diferă de la persoană la persoană”. Totuși, o persoană obișnuită eliberează între 7 și 24 de flatulențe pe zi.

Flatulența, semn că sistemul digestiv funcționează

Chiar dacă eliberarea gazelor în public poate fi puțin jenant în anumite situații, dr. Cait Welsh a afirmat că, de fapt, este un „semn de sănătate”.

„De cele mai multe ori, eliberarea de gaze este un semn sănătos că digestia și microbiota intestinală sunt în regulă și funcționează bine”, a declarat ea pentru Huffington Post.

Cu toate acestea, unele persoane sunt pur și simplu mai predispuse la gaze decât altele, iar anumite lucruri pe care le consumăm pot declanșa acest fenomen.

Guma poate produce flatulență

Enumerând câteva dintre lucrurile care pot provoca flatulență excesivă, dr. Folasade P May a spus: „Persoanele care mestecă multă gumă, beau băuturi carbogazoase sau mănâncă prea repede pot înghiți mai mult aer, de exemplu, ceea ce poate provoca flatulență. Alte persoane au bacterii intestinale care produc mai mult gaz. Dieta, viteza de digestie și medicamentele pot, de asemenea, modifica cantitatea de gaz pe care o produci și o elimini.”

Profesorul asociat de medicină la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA), a continuat explicând că stresul și anxietatea pot, de asemenea, să te determine să elimini gaze mai des.

„În special la persoanele cu sindromul intestinului iritabil sau alte tulburări funcționale intestinale, stresul poate modifica viteza cu care mâncăm și digerăm, făcând flatulența să pară mai gravă”, a adăugat dr. May.

Alimentele care pot crește producția de gaze

Dr. Ed Giles, gastroenterolog pediatru, a subliniat, de asemenea, că „alimentele FODMAP”, acronim care înseamnă oligosaharide, dizaharide, monosaharide și polioli fermentabili, pot duce, de asemenea, la o creștere a flatulenței.

„Acestea hrănesc bacteriile din intestin, iar bacteriile produc gaze, inclusiv metan, care are un miros neplăcut. Dacă sunteți intolerant la lactoză, consumul de lactate poate crește, de asemenea, producția de gaze”, a spus el.

May consideră că alimentele precum fasolea, lintea, ceapa, usturoiul, broccoli, varza, cerealele integrale și fructele sunt printre principalii vinovați.

În general, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la frecvența flatulenței, dar dacă observați o schimbare semnificativă sau dacă aceasta vă afectează viața, ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră de familie.

May a spus că ar trebui să te duci neapărat la un control dacă ai și dureri, pierdere în greutate, diaree sau sânge în scaun.