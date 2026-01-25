Un fulger a lovit o manifestație pro-Bolsonaro din Brazilia. Zeci de răniți / video

Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează AFP și Agerpres.

Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din capitala braziliană pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar la periferia oraşului.

Pompierii au indicat într-un comunicat trimis AFP că 72 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului în urma incidentului. Dintre acestea, 30 au fost transportate la două spitale din apropiere.

"Opt victime erau în stare gravă", au adăugat ei.