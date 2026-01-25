Cristian Diaconescu, analiză pe Acordul UE - Mercosur: Cum își pierde România credibilitatea la nivel internațional

Într-un dialog cu fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a căutat să înțeleagă ce impact vor avea pentru România stângăciile decidenților politici în legătură cu poziția țării noastre față de Acordul UE - Mercosur. Ambasadorul României în COREPER a votat în favoarea Acordului, însă ulterior, părți componente ale coaliției de guvernare au precizat că nu au fost consultate cu privire la decizie, deși erau direct responsabile față de efectele ulterioare.

„Protestele agricultorilor și Acordul UE - Mercosur au zgâlțâit puțin coaliția politică de la noi. Franța nu-l acceptă, dar România îl acceptă. Până la urmă, care e poziția concretă a României și unde a fost ea stabilită, pentru că în coaliție se spune că nu s-a discutat?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Percepția externă privind participarea, implicarea și beneficiile României e una extrem de complicată atunci când acasă arăți că nu ești predictibil. În momentul unor astfel de situații de criză, când se fac înțelegeri pe muchie, când ai nevoie de intermediari, când ai un partener care are și disponibilitatea de a-ți susține interesele, dar nu e clar acasă cum te poziționezi, apare o vulnerabilitate națională în plan internațional.

Modul în care (n.r. un partener extern) se înțelege cu reprezentantul tău la masă este în egală măsură evaluat și de cum se aplică acasă. Noi spunem cel mai des diplomaților că cel mai bun diplomat e „percepția“. În primul rând că e vorba de un profesionist, iar în al doilea rând că ce ne înțelegem se întâmplă acasă“, a spus Cristian Diaconescu.

„Noi știm foarte clar că Parlamentul ratifică și guvernul negociază. Așa scrie în Constituție“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„În mod normal, se trece un memorandum, se aprobă în Guvern și în baza acestui memorandum, ministrul Afacerilor Externe trebuie să dea mandat ambasadorului din COREPER. Ministerul Afacerilor Externe poate să dea mandat fără să întrebe pe nimeni?“, a întrebat Cristian Diaconescu.

„Întrebarea dumneavoastră conține răspunsul“, a precizat Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu: Astfel de lucruri ne afectează credibilitatea

Cristian Diaconescu a făcut o paralelă între situația din prezent și ipotetica situație în care un partener al României își schimbă opinia față de, de exemplu, zidul de drone care ar urma să protejeze Europa de eventualele atacuri dinspre est.

„Sigur că vine în Parlament la ratificare, dar el e făcut de așa manieră încât să intre în vigoare din momentul în care doamna Ursula von der Leyen a semnat. Ce fel de stat suntem noi acum?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Vrem să facem un zid de drone care să ne apere de dronele dinspre răsărit, aici în frontiera noastră. Dacă am acordul unui stat în legătură cu această construcție, dacă după aceea în statul respectiv se schimbă decizia, cum percep?“, a răspuns Cristian Diaconescu.

„Astfel de mesaje ne pot scoate de pe hartă?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu ne fac bine. Nu ne scot de pe hartă, dar ne încurcă și mai mult capacitatea demersurilor ulterioare, pentru că trebuie să recâștigi un anume nivel de credibilitate. Uitați-vă cât contează o simplă declarație a unui șef de stat“, a mai spus Cirstian Diaconescu.