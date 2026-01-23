Cristian Diaconescu: România ar putea juca și cu SUA, și cu UE. "Am făcut-o acum zeci de ani"

Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe și consilier prezidențial, a venit la DC News cu o lecție de politică externă, explicând cum ar trebui să se poziționeze România în contextul tensiunilor dintre SUA și UE, având în vedere că vorbim despre doi parteneri strategici ai țării noastre.

Cristian Diaconescu: Aceste două parteneriate trebuie să fie susținute de România

"Avem parteneriat strategic cu SUA, cu proiecte extrem de interesante, care coincid și cu interesele americane, și cu cele ale României. Avem parteneriatul cu statele europene, în egală măsură extrem de semnificativ, interesele de asemenea coincid, și nu doar cele de natură economică. Din punct de vedere al politicii externe principiale, aceste două parteneriate, chiar dacă la un moment dat apar diferențe de abordare, trebuie să fie susținute de România.

Cum se execută această politică externă? Ei bine, aici, într-adevăr, pe de o parte nu trebuie să-ți anihilezi poziția de principiu, pe de altă parte trebuie să faci în așa fel ca alegerea simplă dihotomică să nu fie singura variantă care îți stă la îndemână. Mă veți întreba cum. Este foarte complicat, dar interesele sunt pe mai multe planuri, de la cele economice până la cele de securitate, ori din acest punct de vedere, din modesta mea experiență pot să vă spun, în condițiile în care păstrezi un echilibru și de cealaltă parte se înțelege că o serie de presiuni trebuie acomodate și într-o direcție, și în alta, deci nu e nevoie să îndeplinești până la capăt un anume tip de angajament, ci să păstrezi o limită prin care să nu-i generezi inițiatorului probleme", a explicat Cristian Diaconescu la DC NEWS.

Răzvan Dumitrescu: O oportunitate să te manifești!

"Eu deduc că ar fi tocmai o oportunitate să te manifești într-un astfel de moment. Să ții cont de faptul că ești în parteneriat solid cu UE, cu SUA, să-ți găsești direcția proprie și să le spui: Domnilor, suntem cu voi, noi ne-am dori așa ceva, suntem aici, eventual vă putem pune și în dialog dacă aveți niște chestiuni pe care încă nu le-ați rezolvat. Am înțeles bine?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu?

"Ați înțeles foarte bine", a spus Cristian Diaconescu.

"Deci am putea juca cum jucam cu zeci de ani în urmă în politica externă?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

Vremurile în care România era un intermediar în Orientul Mijlociu. Diaconescu: Se poate și acum!

"Exact, erau momente când eram intermediari în Orientul Mijlociu. Vreau să vă spun că inerția unei neutralități proactive a României în legătură cu Orientul Mijlociu a funcționat zeci de ani. Am preluat-o noi la Ministerul de Externe la nivel de decizie, fără să o fi creat noi, o spun cu toată responsabilitatea. Exact același lucru se poate întâmpla și acum, dar după părerea mea, mai ales în astfel de momente, este necesar să înțeleagă la nivel instituțional că noi suntem un partener într-adevăr cu putere, cu forță. Se discută în termeni de forță astăzi.

Avem un anume tip de pesimism pentru că noi suntem mereu statul care trebuie să fie sprijinit, ajutat, să fie introdus în cameră. Nu! Nu înțeleg. Sunt argumente de ordin strategic, inclusiv în ceea ce privește SUA, în care Washington-ul ne percepe ca pe un partener puternic, unde interesele pot fi acomodate chiar și dincolo de temele de moment. Aici, la Marea Neagră, cred că după Turcia suntem al doilea partener solid din punct de vedere al percepției europene și americane. Ai această premisă, de la această premisă pleci. Acum sunt niște dileme între partenerii tăi. Ok, unde te poziționezi? Cât din tot acest context folosești?", a mai spus Cristian Diaconescu, explicând că România, în mod "prietenește", ar trebui în primul rând să își apere interesele proprii.