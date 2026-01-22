Toată lumea este un haos. Bogdan Chirieac: ”Nu știm ce se întâmplă”. Risc real la granița României

”Se întâmplă că nu ştim ce se întâmplă. Nu putem spune nimic în acest sens. În Ucraina înţeleg că s-a retras şi sprijinul acela masiv financiar pentru război - ajutorul pentru Kiev, 80 de miliarde de euro. Deci, ruşii au "avantajul" acesta, "avantaj" în ghilimele, pe care noi nu l-am luat în seamă şi anume: Putin nu este interesat de numărul de militari pe care îi pierde în Ucraina. A pierdut un milion, nu i s-a clintit un fir de păr. Aici ne-a pus jos. Un milion de oameni din oamenii tăi să-i pierzi absurd şi nu te-a mişcat lucrul ăsta. Şi vine în valuri.

Armata ucraineană este epuizată. Resursele, vedeţi, sunt epuizate. Există un risc real pentru România să se trezească cu ruşii în graniţă, în Delta Dunării. Există un risc real de acaparare, fără discuţie, în 24 de ore, a Republicii Moldova. Nu întâmplător doamna Maia Sandu şi guvernul său anunţă că, în caz de referendum, vor vota pentru unirea cu România.

Ar fi poate o singură şansă de salvare pentru Republica Moldova dacă Rusia câştigă în Ucraina. Taiwanul înseamnă război mondial. Mă gândesc dacă cumva Statele Unite vor interveni în regiune. Dacă nu, China va înghiţi Taiwanul la micul dejun.

Suntem pregătiți de Statele Unite ale Europei?

În rest, şi alte zone: America de Sud, Venezuela, nu ştim. Şi mai aflăm că, din 14 şefi de stat din America de Sud, 12 sunt suspectaţi de trafic de droguri. Se ştia de mult acest lucru, sigur, nu e un lucru bun şi ar trebui să intervină comunitatea internaţională, dar eu ştiu, dacă soluţia e ca la Maduro? Nu ştim, că nu avem pe cineva care să ne spună că e bine, e rău, că e în conformitate cu dreptul internaţional. Nu este, şi nu ştim, în Europa, nu ştim ce se întâmplă.

Ne facem o armată comună cu conducere unică, cum e Armata Statelor Unite, de pildă, pentru a fi credibili? Tăiem birocraţia de la Bruxelles şi transferăm, aşa cum au transferat statele federale americane puterea la Washington, facem acelaşi lucru la Bruxelles? De pildă, eu aş fi de acord cu aşa ceva, să trăim în Statele Unite ale Europei, dar e pregătită Europa să facă asta în viitorii trei, cinci ani de zile? Eu cred că nu este încă pregătită, deşi acolo probabil ar trebui să ajungem, la Statele Unite ale Europei. Deci nu ştim nimic, nu ştim ce se întâmplă. Ai nevoie de oameni vizionari care să ia decizii” a spus analistul politic Bogdan Chirieac la Radio România Actualități.