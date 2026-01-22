SUA şi Danemarca vor renegocia acordul lor de apărare privind Groenlanda semnat în 1951

Statele Unite şi Danemarca îşi vor renegocia acordul lor de apărare privind Groenlanda semnat în 1951, a declarat joi pentru AFP o sursă apropiată discuţiilor desfăşurate în ziua precedentă la Davos între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform căruia acordul cadru privind Groenlanda anunţat miercuri de Trump va implica o sporire a contribuţiei aliaţilor la securitatea acestei insule arctice.

Acordul din 1951 oferă libertate extinsă trupelor americane

Acordul de apărare americano-danez privind Groenlanda, actualizat în 2004, oferă libertate de mişcare aproape deplină trupelor americane în insula arctică, dar acestea trebuie să informeze autorităţile locale.

Statele Unite mai au în prezent o singură bază militară în Groenlanda, cea de la Pittufik, în nordul insulei arctice, după ce în perioada Războiului Rece au avut acolo aproximativ zece astfel de baze. Baza de la Pittufik are un rol important în sistemul american de apărare antirachetă.

După săptămâni de declaraţii agresive în care a ameninţat cu anexarea Groenlandei, chiar prin forţă dacă Danemarca refuză să o vândă, preşedintele american Donald Trump a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această insulă arctică importantă strategic şi a cerut "negocieri imediate".

„Cadrul unui viitor acord”, anunţat fără detalii concrete

Mai târziu în aceeaşi zi el a anunţat că a fost convenit "cadrul unui viitor acord" asupra Groenlandei, al cărui conţinut încă este neclar, inclusiv în ceea ce priveşte suveranitatea asupra acestei insule care este un teritoriu autonom al Danemarcei.

Potrivit şefei guvernului danez, Mette Frederiksen, chestiunea suveranităţii Groenlandei nu a fost abordată. "Putem negocia toate aspectele politice: securitatea, investiţiile, economia. Dar nu putem negocia suveranitatea noastră", a indicat ea, adăugând că Danemarca doreşte să continue "un dialog constructiv cu aliaţii săi" privind securitatea Groenlandei şi a Arcticii, dar cu respectarea "integrităţii sale teritoriale".

Securitatea Arcticii va fi consolidată, iar statele europene şi NATO vor contribui, potrivit sursei citate de AFP. Şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat într-o declaraţie acordată Reuters că acordul anunţat de Trump le solicită aliaţilor să contribuie mai mult la securitatea acestei regiuni, iar rezultatele se vor vedea chiar de anul acesta, dar le revine comandanţilor militari sarcina de a elabora detaliile militare concrete, fără a afecta ajutorul militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Mark Rutte a susţinut că problema exploatării vastelor resurse minerale ale Groenlandei nu a fost abordată cu Trump în discuţiile desfăşurate miercuri la Davos, iar negocierile vor continua între SUA, de o parte, şi Danemarca şi Groenlanda, de cealaltă parte.

Trump a reproşat anterior Danemarcei că ar neglija securitatea regiunii arctice în faţa a ceea ce a descris drept ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în această regiune strategică, motivându-şi astfel intenţia de anexare a Groenlandei. El a mai susţinut că prezenţa militară americană stabilită pe această insulă încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Pe de altă parte, Groenlanda este bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, esenţiale pentru tehnologiile avansate şi pentru industria militară şi faţă de care Trump şi-a manifestat mult interesul de când a revenit la Casa Albă în urmă cu un an.