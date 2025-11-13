„Voievodul de Sector 2” – Drulă ironizează împărțirea Capitalei. Răzvan Dumitrescu, întrebare-cheie

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, a reiterat la DC NEWS că una dintre prioritățile sale este aplicarea referendumului inițiat de fostul primar Nicușor Dan privind constituirea bugetului unic al Bucureștiului. Drulă a depus în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatului consultării populare, care a fost validată, dar nu a fost niciodată transpusă legislativ.

Prin acest referendum, bucureștenii au susținut ideea ca orașul să aibă un singur buget și o administrare unitară, în locul actualului sistem fragmentat în șase sectoare cu bugete și atribuții separate. Potrivit lui Drulă, această reformă este esențială pentru ca marile proiecte ale Capitalei — infrastructură, transport, termoficare — să poată fi gestionate coerent, fără blocaje și rivalități între primării.

Exemplul New York-ului

Dacă New York-ul, un oraș de câteva ori mai mare ca populație și suprafață decât Bucureștiul, poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, și Capitala României poate funcționa la fel, susține liderul USR, adăugând că actuala structură administrativă este una „comunistă”, care împiedică dezvoltarea orașului.

„Una dintre promisiunile dvs electorale se bazează pe un referendum care a trecut și e validat, dar votul depinde de Parlament și dvs nu sunteți Parlamentul. Dacă Parlamentul nu votează legea, promisiunea dvs nu poate fi îndeplinită. Ce faceți în acest caz?”, a declarat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Dacă Parlamentul nu votează legea orașului acestuia i se va face un rău”, a spus Cătălin Drulă.

„Bătălia de la Pasajul Unirii”

În cadrul discuției, jurnalistul Val Vâlcu a făcut referire la „bătălia de la Pasajul Unirii”, amintind intervenția primarului de sector Daniel Băluță într-o problemă care, în mod normal, ar fi trebuit rezolvată de Primăria Generală.

„Nu vedeți aici problema care este? Ai premier pe Marcel Ciolacu care zice așa: ție, Nicușor Dan, care ești primar general, nu îmi place, deși ăla (Pasajul Unirii n.r.) e o infrastructură a orașului București, nu e o băncuță în spatele unui bloc din Sectorul 4. Condiția finanțării a fost - și acesta este un proces care se întâmplă din ce în ce mai des la nivel de oraș - condiția finanțării când guvernul politic - care e condus fie de Marcel Ciolacu de la PSD, fie de cineva de la PNL, deși eu sper că domnul Bolojan nu va face un lucru de genul acesta, îl cunosc ca pe un om serios - zice așa: domnule, primarul ăsta general mie nu prea îmi convine, că e Nicușor Dan, că e independent...

Uite, am un exemplu favorit. New York-ul e acum celebru pentru că s-a ales un nou primar. New York-ul s-a format din reuniunea altor orașe. Ăștia au zis la un moment dat: domnule, hai să nu le mai gestionăm pe fiecare independent, ci să avem o singură primărie, și au făcut ceea ce se numește reforma consolidării. Știți când au făcut-o? În 1898. În 1898 au spus: noi vom fi un singur oraș. Acum, New York-ul ăsta este enorm de complex, este de 4-5 ori mai mare ca populația, ca suprafață decât Bucureștiul și e condus de un singur primar. Noi nu ne-am unit ca niște orașe care existau, Sector 4 din vremurile medievale cu Sector 2. Mai țineți minte voievodul de Sector 2? Glumesc, evident, dar pentru a arăta absurdul situației. Este o împărțire administrativă comunistă de niște subdiviziuni”, a spus Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă: Acum, că e tranșată problema, politicienilor le vine doar datoria să o pună în practică

Răzvan Dumitrescu a intervenit precizând că, în ciuda argumentelor, decizia depinde în continuare de Parlament:

„Dumneavoastră puteți avea în fond dreptate, dar nu depinde de decizia primarului general asta. Depinde de votul din Parlament, unde sunteți o coaliție și aici harta e complicată. Partidele din Coaliție au fiecare propriul candidat, care se vor răboi în această campanie pentru funcția de primar general. Coaliția era deja măcinată, pe orice temă erau dueluri în Coaliție și vă întreb cum va mai arăta Coaliția și cum veți crede că după războiul acesta electoral, care se suprapune deja peste disensiunile din Coaliție, să mai și treacă dacă nu le convine, spre exemplu, că a ieșit Cătălin Drulă primar, legea aia băgată în Parlament?”, a întrebat jurnalistul.

„În faza asta este irelevant cine are dreptate pentru că a dezbate pe marginea acestui subiect, asta se face înaintea unui referendum. Democrația are două mijloace să ia decizii: prin reprezentanți, parlamentari sau consilieri, sau în momentul în care te duci direct la popor - dezbatere tranșată de acel vot. (...) Acum, că e tranșată problema, politicienilor le vine doar datoria să o pună în practică”, a conchis Cătălin Drulă.