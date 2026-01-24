€ 5.0943
Nicușor Dan spune că acordul Mercosur este ceva benefic pentru România
Data publicării: 19:39 24 Ian 2026

Nicușor Dan spune că acordul Mercosur este ceva benefic pentru România
Autor: Anca Murgoci

mercosur pexels-alex-dos-santos-305643819-33462116 mercosur / pexels-alex-dos-santos

Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi că acordul comercial semnat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate majoră pentru economia României, în special pentru industria auto.

În opinia preşedintelui Nicuşor Dan, acordul "este ceva benefic" pentru ţara noastră şi este "o chestiune extrem de serioasă". 

România are exporturi anuale de aproximativ 90 de miliarde de euro

Potrivit acestuia, România are exporturi anuale de aproximativ 90 de miliarde de euro, dintre care aproape jumătate provin direct sau indirect din sectorul auto.

"Închipuiţi-vă ce înseamnă o piaţă suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană din care România e o componentă importantă. Estimez, poate să aducă o creştere de 10, poate 15%, a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România ca de la un export de 42 - 43 de miliarde de euro să vină anual încă 5 miliarde în România, în industria românească? Deci când discutăm de Mercosur trebuie să ne uităm la ambele părţi ale balanţei. Mercosur pentru România e o chestiune extrem, extrem de serioasă", a explicat jurnaliştilor preşedintele Nicuşor Dan

Discuţiile privind Mercosur durează de mai bine de două decenii

El a subliniat că discuţiile privind Mercosur durează de mai bine de două decenii, iar de un deceniu poziţia oficială a României este de susţinere. 

"Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziţie oficială formată de vreo, nu ştiu, 10 ani. Când am venit în poziţia asta, aveam un ministru de externe pe domnul Hurezeanu, am întrebat care e poziţia României. Poziţia României este de susţinere a Mercosur", a declarat preşedintele Nicuşor Dan. 

El a precizat că în urma presiunilor venite din partea agricultorilor europeni, România a susţinut poziţia Franţei în dezbaterea internă din cadrul UE. 

"În urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni, în cadrul acestei negocieri au fost obţinute beneficii suplimentare pentru agricultori europeni şi inclusiv pentru agricultorii români", a precizat preşedintele Nicuşor Dan. 

VEZI ȘI: Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie 

Şeful statului, alături de ministrul Apărării Radu Miruţă şi şeful Statului Major al Apărării, gral Vlad Gheorghiţă, s-au aflat sâmbătă după amiaza la Iaşi pentru a lua parte la manifestările organizate de autorităţile locale pentru celebrarea a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ce refuză Austria ar putea ajunge pe rafturile din România. Capcana Mercosur 

nicusor dan
mercosur
industria auto
Comentarii

