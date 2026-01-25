Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”

La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine.

Ce făcea minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario în acele clipe și imediat după? Postări la story.

„Să fiu judecat de toată lumea, chiar dacă am făcut o faptă îngrozitoare. Oamenii văd doar fapta, nu și lupta dinainte, nu și povara de după. Accept judecata lor, pentru că trăim într-o lume a legilor și a consecințelor. Dar dincolo de toate acestea, cred cu tărie că doar Dumnezeu poate judeca pe deplin un om. Doar El cunoaște inima, frica, regretul și pocăința. Nu cer să fiu înțeles, nu cer să fiu iertat de toți. Cer doar ca adevărata judecată cea a sufletului să aparțină Celui care vede tot, nu doar greșeala, și durerea care o urmează”.

VEZI ȘI: Tatăl lui Mario, flancat de mascați și încătușat, la înmormântare fiului / video

Apoi, a revenit și cu alte postări:

„Doamne nu mai pot am ajuns să îmi rog moartea în fiecare seară, cedez de pe zi ce trece nu mai pot duce viața asta”,

„Va veni ziua în care totul va ieși la iveală, iar adevărul va fi spus așa cum a fost, fără minciuni. Poate atunci lucrurile nu vor mai fi privite cu atâta ură. Până atunci, Mario, îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat. Și numai noi știm adevărul. Și cred că, într-un fel, m-ai iertat. Pentru că știi că nu a fost doar vina mea. Sper să mă ierți de acolo de sus și să-mi dai liniștea de care am atâta nevoie. Dumnezeu să te odihnească în pace, prietenul meu”,

„Uneori într-o singură seară se rupe ceva ce ai crezut că va dura o viață. O prietenie adevărată. Un „noi” care părea de neclintit. Un moment de nervi poate întuneca mintea și atunci nu mai gândești, nu mai simți corect, doar distrugi, iar când îți dai seama, e prea târziu. Nu mai pot dormi nopțile. Nu cer scuze ca să fiu iertat ușor.

Cer doar să fiu înțeles ca un om care trăiește cu o povară prea mare pentru un suflet tânăr. Doamne, ia-mi durerea de pe umeri și învață-mă să trăiesc cu adevărul, iar pe cei care citesc asta, învață-i să aleagă iertarea în locul urii”,

„Iartă-mă, Mario. Am spus că și tu ai avut greșelile tale, dar eu am făcut greșeala vieții mele. Nu știu ce cuvinte să folosesc și nici cum să duc acest regret. Sper că, de acolo de sus, vei putea să mă ierți și să îmi dai puțină liniște. Dumnezeu să te ierte, Mario. Regret profund fapta pe care am făcut-o. Transmit condoleanțele mele părinților tăi, despre care știu că nu mă vor ierta niciodată pentru asta”.

Minorul de 13 ani nu răspunde penal. Stă acasă și face postări pe rețelele sociale

Tribunalul Timiș a luat măsura arestării preventive pentru 30 de zile a celorlalți doi inculpați minori, de 15 ani. Minorul de 13 ani implicat în cauză nu răspunde penal. Primul reținut este suspectat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, arată, vineri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei. Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect.

Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii



Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii. Parchetul menționează că față de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în vederea luării măsurilor legale potrivit Legii 272/2004.