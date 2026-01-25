Cazul Mario: Avocatul Elena Radu explică ce ar însemna scăderea vârstei pentru discernământ

Într-o postare pe Facebook, avocatul Elena Radu explică modul în care o eventuală creștere a vârstei pentru discernământ ar putea deschide „cutia Pandorei“, iar consecințele ulterioare pot fi mult mai grave. Precizările vin în contextul crimei îngrozitoare care a avut loc în Timiș, în care doi copii, de 13, respectiv 15 ani, au ucis un alt copil de 15 ani după care l-au îngropat.

„Am văzut sub emoția generata de crima presupus săvârșită de un copil sub 13 ani (până nu se termină cercetările e doar presupus) v-a determinat să urlați in gură mare că vreți să scadă vârsta sub care se presupune că un copil nu are discernământ si nu răspunde penal, sub 13 ani.

Însă, înainte de a urla în gura mare că vreți să scadă vârsta pentru discernământ ar trebui să vă gândiți bine la consecințe.

Odată deschisă cutia Pandorei cu pragul discernamantului, ea nu se va aplica nu numai la infracțiunile de omor săvârșite de minori.

Se va aplica la toate infracțiunile și nu numai.

Vor avea atunci dezaxații motiv să ceară scăderea vârstei discernământului si pentru consimțământul pentru sex, de exemplu.

Și o să vă treziți atunci că nu va mai exista nici infracțiunea de act sexual cu un minor de la vârsta pe care o vreți voi si până la 14 ani, 16 ani.

Vă veți cruci atunci cum pot toți nebunii să facă sex cu copii sub 14 ani si să nu li se întâmple nimic.

Iar atunci va fi vina voastră, pentru că voi v-ati lasat manipulați ca proștii si ați cerut ca un minor să aibă consimțământ din fașă, că așa a cerut mintea voastră tâmpită care nu se gândește la consecințe!

Sa vă văd ce o să ziceți când fata voastră de 12 ani va face sex cu unul de 50 ani si va fi PERFECT LEGAL, la cererea voastră de adulți fără discernământ“, a scris Elena Radu pe Facebook.