Cazul Mario și pozele pe care toată lumea le caută

Cazul Mario a scos la iveală nu doar o tragedie care a șocat o comunitate întreagă, ci și o față tot mai dură a rețelelor sociale. Pe TikTok, zeci de mii de oameni cer insistent „poze cu Mario” după ce a fost ucis.

Este o cerere care apare frecvent în astfel de cazuri, însă de această dată nu există fotografii cu copilul mort



Deși, în multe situații tragice, apar imagini făcute la fața locului, legal sau ilegal, în cazul lui Mario nu s-au făcut fotografii, iar autoritățile nu au făcut public niciun material vizual. Ține de respectul față de victimă, de familie și de gravitatea situației.

Nici măcar coșciugul cu trupul lui Mario nu a fost deschis

Nici măcar coșciugul nu a fost deschis, tocmai pentru a proteja intimitatea și demnitatea copilului și a familiei. Cu toate acestea, lipsa pozelor a fost rapid exploatată. Pe TikTok au apărut utilizatori care, în comentarii sau live-uri, susțin că „au poze”, că „le-au văzut”. Mulți dintre ei mint deliberat și folosesc tragedia pentru a-și crește conturile, pentru a atrage urmăritori, aprecieri și donații. Alții distribuie zvonuri fără să verifice nimic și alimentează furia și neîncrederea.



Fenomenul este cu atât mai dureros cu cât se află o familie care își plânge copilul

În timp ce oamenii cer imagini cu copilul mort, părinții și apropiații lui Mario trăiesc o pierdere uriașă. Pentru ei, faptul că nu există poze nu este o conspirație, ci o ultimă formă de protecție a demnității copilului.

Această goană după poze cu morți spune mai mult despre consumul de șoc pe rețelele sociale. Răspândirea de informații false și manipularea emoțiilor publice pot avea consecințe grave, inclusiv legale. În cazul Mario, poate că absența pozelor ar trebui să fie exact ceea ce este, un semn că, măcar de data aceasta, un copil nu a fost expus și mort.

VEZI ȘI: UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod