Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video

Sâmbătă, 24 ianuarie, Ioniță de la Clejani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la o berărie din Timișoara.

Acesta și soția sa, Viorica de la Clejani, au fost invitați să cânte la acea berărie, iar în timpul recitalului, lăutarului i s-a făcut rău. Soția acestuia a încercat să-l ajute, iar din primele informații, starea acestuia ar fi fost influențată de niște medicamente pe care le luase.

Într-un clip postat pe Facebook, se poate auzi cum soția îl ceartă din cauza unor pastile.

Video: