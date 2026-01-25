€ 5.0943
DCNews Stiri Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video
Data actualizării: 17:20 25 Ian 2026 | Data publicării: 15:49 25 Ian 2026

Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video
Autor: Elena Aurel

viorica-si-ionita-din-clejani--inceput-greu-cand-a-vazut-in-ce-stadiu-suntem--s-a-dus-si-ne-a-adus-mancare-de-la-el-de-acasa_47157200 Sursa foto: Facebook Viorica si Ionita din Clejani

Ioniță de la Clejani a fost dus de urgență la spital, sâmbătă seara, după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol.

Sâmbătă, 24 ianuarie, Ioniță de la Clejani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la o berărie din Timișoara. 

Acesta și soția sa, Viorica de la Clejani, au fost invitați să cânte la acea berărie, iar în timpul recitalului, lăutarului i s-a făcut rău. Soția acestuia a încercat să-l ajute, iar din primele informații, starea acestuia ar fi fost influențată de niște medicamente pe care le luase.

Într-un clip postat pe Facebook, se poate auzi cum soția îl ceartă din cauza unor pastile. 

Video:

