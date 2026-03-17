Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“, închis temporar traficului civil. Care este cauza

Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu" din Constanţa va fi închis temporar traficului aerian civil în perioada 20 martie, ora 12:00 - 21 martie, ora 19:30, pentru relocarea tehnicii din terminalul provizoriu în noul terminal care este inaugurat oficial marţi, au informat reprezentanţii aeroportului, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, "închiderea temporară are ca scop relocarea tehnicii din terminalul provizoriu in noul terminal şi stabilirea conexiunilor informatice, toate fiind acţiuni premergătoare operaţionalizării noului terminal de pasageri".

Zborurile civile ce ar fi putut fi afectate au fost programate să fie operate în afara intervalului menţionat.

"Zborurile regulate ale Turkish Airlines şi Wizz Air din 20 şi 21 martie 2026 spre şi dinspre Constanţa nu vor fi afectate, acestea fiind programate să fie operate în afara intervalului în care aeroportul este închis traficului aerian civil", arată BoardingPass.

Noul terminal de pasageri construit la Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu" este inaugurat oficial marţi.

"Noul terminal reprezintă un proiect de referinţă destinat să modernizeze complet experienţa călătorilor şi să crească semnificativ capacitatea operaţională a aeroportului. Această investiţie majoră consolidează rolul strategic al judeţului Constanţa ca nod de transport internaţional, facilitând atât turismul regional, cât şi fluxurile economice în zona Dobrogei", au transmis reprezentanţii aeroportului.