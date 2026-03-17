Companiile aeriene cer amânarea regulilor UE: combustibilul „verde” e prea scump

Operatorii aerieni europeni pregătesc o solicitare oficială pentru a amâna regulile Uniunii Europene care ar urma să intre în vigoare în 2030. Acestea obligă companiile să folosească o anumită cantitate de combustibil sintetic sustenabil (eSAF), au declarat două surse pentru Reuters, conform Agerpres.

Decizia nu este încă finală și ar putea fi modificată, în condițiile în care autoritățile europene nu sunt de acord cu această amânare.

Costuri mari și lipsă de combustibil verde

Sectorul aerian este afectat de războiul din Iran, care a blocat zborurile şi a crescut costurile combustibilului. Reprezentanții susţin că cerinţele europene privind combustibilul verde pentru avioane sunt prea stricte, că nu există suficient combustibil sustenabil pentru avioane pe piaţă pentru a respecta regulile UE şi că preţurile sunt prea mari pentru acest tip de combustibil.

Aviaţia este printre sectoarele cel mai greu de decarbonizat, iar aeronavele cu emisii zero nu par a fi un obiectiv realizabil în acest deceniu. Combustibilii ecologici, cu emisii nete zero sau emisii mai mici decât combustibilul pentru avioane obişnuit, pot, pe termen scurt, să contribuie la reducerea amprentei de carbon a transportului aerian.

Directorii companiilor aeriene din Europa urmează exemplul omologilor din industria auto, care anul trecut au reuşit să dilueze o regulă care ar interzice vânzarea oricăror maşini cu emisii de CO2 după 2035.

Decizia, discutată la nivel înalt

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că un anunţ oficial ar putea să fie făcut la o conferinţă industrială organizată săptămâna aceasta de grupul comercial Airlines for Europe (A4E). Detaliile sunt încă în curs de finalizare. Grupul A4E include companiile aeriene europene majore Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet şi IAG, proprietarul British Airways.

„Vor să amâne cerinţele eSAF până când va exista o producţie suficientă", a declarat Camille Mutrelle, responsabilă cu politicile la ONG-ul Transport and Environment (T&E), care a fost informat despre aceste planuri. T&E susţine menţinerea regulilor în vigoare.

„Dacă amânăm, startup-urile din domeniul eSAF vor dispărea, iar Europa va pierde avantajul de a fi deschizător de drumuri", a adăugat Camille Mutrelle.

O a doua persoană din apropierea discuţiilor a declarat despre companiile aeriene că discută şi o solicitare vizând eliminarea completă a cerinţelor privind eSAF.

Un purtător de cuvânt al A4E a confirmat că membrii săi urmează să se întâlnească joi, deşi a refuzat să comenteze poziţia pe care urmează să o adopte grupul. "Directorii generali ai companiilor aeriene decid asupra poziţiilor A4E", a spus purtătorul de cuvânt.

Ce prevede, de fapt, legislația UE

Uniunea Europeană a impus ca 2% din combustibilul pus la dispoziţie pe aeroporturile regionale să fie de tip SAF (combustibil sustenabil pentru aviaţie) în 2025, procent care va creşte la 6% în 2030. Un nivel de 1,2% din total va trebui să fie SAF sintetic (eSAF) din 2030, crescând la 5% în 2035, conform regulilor actuale avute în vedere de UE.

Companiile aeriene susţin că nu există aproape nicio ofertă disponibilă de combustibil sintetic pentru avioane şi că este puţin probabil ca planurile de construire a instalaţiilor să se materializeze la timp pentru a îndeplini mandatul.

Cea mai mare parte a combustibilului sintetic pentru avioane (SAF) de pe piaţă este fabricat din ulei de gătit reciclat sau uzat sau din deşeuri animale. Costă de trei până la cinci ori mai mult decât combustibilul tradiţional pentru avioane şi reprezintă doar 0,3% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane.

Combustibilul sintetic sustenabil pentru avioane este fabricat din energie regenerabilă, cum ar fi dioxidul de carbon captat sau hidrogenul verde. Emite mai puţin carbon decât SAF-ul bio, dar este mult mai scump de fabricat.