"Lift pentru viață" - concurs de idei pentru viață lansat studenților Universității de Arhitecturi Ion Mincu

"Mulțumesc conducerii Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu pentru implicarea lor, alături de alți parteneri și susținători, în amplul proiect „Lift pentru Viață”, cu scopul de a obține de la studenți soluții arhitecturale și urbanistice", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București (UAUIM), la solicitarea și în parteneriat cu Senatul României, cu sprijinul ALLBIM NET și Concrete & Design Solutions, lansează concursul de idei „Lift pentru viață”, dedicat regândirii accesibilității blocurilor socialiste realizate în România în anii ’60–’70 ai secolului trecut.

Scopul concursului este identificarea unor soluții arhitecturale și urbanistice de intervenție asupra clădirilor rezidențiale existente, prin îmbunătățirea accesibilității acestora, atât prin dotarea cu lifturi pentru persoane, cât și prin ameliorarea în ansamblu a condițiilor de acces. Intervenția se poate extinde și în afara clădirii, în spațiul public.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul „Lift pentru viață” este deschis studenților Facultății de Arhitectură a UAUIM (programele de studiu cu 360 credite) înscriși în:

• anul III

• anul IV

• anul V

CALENDARUL CONCURSULUI

16 martie 2026 – Lansarea concursului de idei „Lift pentru viață”

16–20 martie 2026 – Perioadă înscriere online / interval pentru întrebări și răspunsuri

1 aprilie 2026 – Data limită de predare a propunerilor

7 aprilie 2026 – Anunțul oficial al câștigătorilor și expoziție de proiecte în foyer-ul Senatului, nivelul P1 – Parlamentul României

PREMII

Premiul I: 1000 Euro – oferit de ALLBIM NET

Premiul II: 500 Euro – oferit de ALLBIM NET

Premiul III: 250 Euro – oferit de ALLBIM NET

Premiul special oferit de Concrete & Design Solutions: 1000 Euro

Proiectele selecționate vor fi prezentate în cadrul unei expoziții organizate în foyer-ul Senatului, nivelul P1 – Parlamentul României, în data de 7 aprilie 2026.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea concurenților se face accesând linkul:

https://t.ly/lifturi

sau prin codul QR din afiș.

Material: Mihaela Zamfir, via Info și afiș via Andreea Maria Marinescu

