Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, editorial pentru DCNews: Trieste și noile rute ale comerțului global

Conflictul din Orientul Mijlociu a inaugurat o perioadă de instabilitate internațională semnificativă. Prioritatea principală a Ministerului Afacerilor Externe de la Roma a fost asistarea cetățenilor italieni afectați de criză, asigurând întoarcerea lor în siguranță în Italia. Totuși, fiecare criză internațională necesită o evaluare mai amplă a consecințelor sale. Alături de tragedia războiului, încep să apară efecte profunde asupra echilibrelor economice globale.

Tensiunile care afectează Golful și Strâmtoarea Ormuz evidențiază clar vulnerabilitatea unora dintre principalele artere ale comerțului internațional. Criza în desfășurare exercită deja o presiune inflaționistă puternică asupra gazelor, petrolului și a altor bunuri strategice, cum ar fi îngrășămintele, cu efecte în lanț asupra prețurilor alimentelor la nivel mondial. Când aceste noduri critice sunt expuse tensiunilor geopolitice, urgența consolidării securității și diversificării rutelor comerciale devine clară.

În ultimii ani, Europa s-a confruntat cu o provocare similară. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a impus o diversificare rapidă a surselor de aprovizionare cu energie. În câteva luni, am reevaluat infrastructura, lanțurile de aprovizionare și parteneriatele pentru a asigura securitatea și continuitatea sistemelor noastre economice. Astăzi, criza din Orientul Mijlociu solicită o reflecție comparabilă în ceea ce privește rutele comerciale. În acest context, Coridorul Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC) capătă o importanță deosebită. Acesta nu este doar o linie pe o hartă, ci o potențială reorganizare a rețelelor logistice și a lanțurilor valorice industriale care conectează India, Golful și Europa — capabilă să remodeleze fluxurile comerciale și să consolideze rolul Mediteranei ca hub strategic de legătură între Asia și Europa, cu beneficii potențiale pentru Italia estimate la până la 26 de miliarde EUR.

Când rutele comerciale globale se schimbă, se schimbă și geografia economică. Noile coridoare comerciale creează noi hinterlanduri logistice și productive: teritorii care atrag investiții găzduiesc centre de distribuție și dezvoltă activități industriale conectate la lanțurile valorice internaționale. Dacă una dintre principalele porți europene pentru aceste rute este Mediterana - în special nordul Adriaticii - raza sa naturală de acțiune nu poate fi limitată doar la piețele vest-europene. Aceasta se va extinde inevitabil către Europa Centrală și Balcanii de Vest, care deservesc drept punte geografică și de infrastructură între Mediterana și inima continentului.

Datorită poziției lor geografice, proximității față de piețele europene și alinierii progresive la standardele UE, Balcanii de Vest pot deveni o parte integrantă a acestei noi arhitecturi logistice: nu doar o zonă de tranzit, ci un veritabil hinterland economic pentru rutele care conectează Asia și Europa, capabil să atragă investiții și să consolideze lanțurile valorice regionale. Infrastructura regiunii va beneficia, de asemenea, de această evoluție, ajutând la gestionarea și distribuirea unei părți din fluxurile comerciale care sosesc în Europa prin coridor.

În acest scenariu, Mediterana își asumă din nou o centralitate strategică. Italia, datorită poziției sale geografice, servește în mod natural ca platformă logistică de legătură între Europa, Asia și Africa. Sistemul nostru portuar reprezintă una dintre infrastructurile strategice majore ale Europei: o rețea extinsă care leagă Mediterana de principalele coridoare economice și industriale ale Europei.

În cadrul acestui sistem, nordul Adriaticii ocupă o poziție privilegiată în conectarea Mediteranei cu Europa Centrală. Trieste, prin prisma istoriei, locației și legăturilor sale de infrastructură, reprezintă unul dintre cele mai naturale noduri din această rețea. Prin urmare, nu este o coincidență faptul că, pe 17 martie, Trieste va găzdui două evenimente importante dedicate cooperării regionale și rutelor economice emergente: celebrările care marchează a treizecea aniversare a Inițiativei Central Europene (CEI) și un forum privind Coridorul IMEC.

Aceste evenimente vor oferi oportunitatea de a discuta despre viitorul conectivității între Mediterana, Balcani și Europa Centrală, cu participarea miniștrilor din țările balcanice, a reprezentanților la nivel înalt ai statelor implicate în Coridorul IMEC și a liderilor de afaceri, subliniind rolul strategic al acestei regiuni în dezvoltarea noilor lanțuri valorice logistice și industriale între Asia și Europa.

Consolidarea legăturilor dintre Mediterana, Europa și regiunea Indo-Pacific sporește securitatea economică a continentului nostru. În această nouă geografie a rutelor comerciale globale, Italia poate și trebuie să joace un rol de lider.

---

Antonio Tajani este Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Ministru al Afacerilor Externe în Italia.

Și-a început cariera ca jurnalist în 1980 și a lucrat ca reporter în zona politică. Antonio Tajani a fost, de asemenea, corespondent special în Liban, Uniunea Sovietică și Somalia.

Co-fondator al partidului Forza Italia, a fost coordonatorul regional al partidului în Lazio din 1994 până în 2005. În primul guvern Berlusconi, a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Prim-ministrului.

În 1994 a fost ales pentru prima dată în Parlamentul European. Acest moment a marcat începutul a peste două decenii de angajament ferm față de proiectul european și față de cetățenii Uniunii Europene. În calitate de membru al Convenției privind Viitorul Europei, prezidată de Valéry Giscard d’Estaing, a lucrat la textul proiectului Constituției Europene.

Din 2001 până în 2004 a activat, de asemenea, în cadrul Consiliului Municipal al Romei.

A fost numit Comisar European pentru Transporturi în 2008 și a avut un rol esențial în dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport și în crearea unui cadru legislativ european pentru protejarea drepturilor pasagerilor. În 2010 a fost numit Comisar pentru Industrie și Antreprenoriat și Vicepreședinte al Comisiei Europene.

În 2014, a fost reales membru al Parlamentului European și a devenit Prim-vicepreședinte, având responsabilități în domeniul securității, al dialogului interreligios și al Casei Istoriei Europene.

La 17 ianuarie 2017 a fost ales Președinte al Parlamentului European.

Din 2019 până în 2022 a ocupat funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale și al Conferinței Președinților de Comisii din Parlamentul European. În ianuarie 2022, a fost reales în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale.

Este Vicepreședinte al Partidului Popular European din 2002. A fost Vicepreședinte al partidului politic „Forza Italia” din iulie 2018 până în iulie 2023. La 15 iulie 2023, a fost ales în unanimitate Secretar Național al Forza Italia.

La 22 octombrie 2022 a fost numit Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Ministru al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale.