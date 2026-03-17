Lideri iranieni de top, lichidați de Israel. Update: Presa de la Teheran contestă uciderea lui Ali Larijani, mâna dreaptă a fostului ayatollah Ali Khamenei

Update:

Agenția de știri iraniană a negat lichidarea lui Larijani și a anunțat că va publica în curând o scrisoare ddin partea acestuia.

Update:

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a anunţat marţi "eliminarea" lui Ali Larijani, secretarul general al Consiliului suprem de securitate naţională, şi a generalului Gholamreza Soleimani, comandantul miliţiei Basij, în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopţii în Iran de către armata israeliană, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

"Şeful Statului Major tocmai m-a informat că Larijani, secretarul Consiliului suprem de securitate Naţională, şi Soleimani, liderul Basij - aparatul represiv central al Iranului - au fost eliminaţi ieri seară", a declarat Katz într-un mesaj video.

Pentru moment nu există nicio confirmare din partea Iranului.

Știrea inițială:

IDF confirmă uciderea comandantului forței paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, într-un atac în Iran în timpul nopții, potrivit Times of Israel.

Soleimani a fost vizat în timp ce se afla într-un tabără de corturi recent amenajată de Basij. Potrivit IDF, Basij a înființat tabăra după ce armata a lovit multe dintre sediile forței paramilitare.

În plus, în atac a fost ucis și adjunctul comandantului Basij, precum și alți oficiali de top din forța paramilitară, conform IDF. Basij este cunoscut pentru rolul său în reprimarea violentă a protestelor anti-regim și se crede că este responsabil pentru nenumărate decese ale civililor iranieni.

A fost vizat și Ali Larijani

IDF confirmă, de asemenea, că a fost vizat și oficialul iranian de top Ali Larijani, la Teheran, în timpul nopții. Totuși, Armata Israelului precizează că încă investighează rezultatele atacului și rămâne neclar dacă acesta a fost ucis.

Între timp, liderul principal al Jihadului Islamic Palestinian, Akram al-Ajouri, și alți oficiali de top ai grupului terorist au fost vizați de IDF într-un atac miercuri, conform armatei. Armata consideră că al-Ajouri a fost probabil ucis în atac, dar nu poate momentan să confirme oficial.

Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și consilier principal al fostului ayatollah Ali Khamenei, a răspuns zilele trecute la o postare a președintelui SUA, pe X:

„Națiunea sacrificială a Iranului nu se teme de amenințările tale goale. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au putut elimina Iranul. Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”, preciza Ali Larijani, potrivit Sky News.