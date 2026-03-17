Inteligența artificială schimbă regulile la Hollywood. Ce spun regizorii de film

Inteligenţa artificială (AI) ia rapid amploare la Hollywood şi revoluţionează industria cinematografică, însă creativitatea umană va avea întotdeauna un avantaj asupra acestei tehnologii, a declarat pentru AFP un director de la Artlist, o platformă specializată în instrumente creative bazate pe AI.

Această transformare este una dintre temele abordate la ediţia din 2026 a South by Southwest (SXSW), un important salon care combină tehnologia, muzica şi cultura, desfăşurat între 12 şi 18 martie în Austin, Texas, Statele Unite.

Steven Spielberg: AI nu trebuie să înlocuiască creatorii

Invitat la eveniment, regizorul Steven Spielberg şi-a exprimat în mod clar poziţia: "N-am folosit niciodată AI, în niciunul dintre filmele mele. (...) Nu sunt în favoarea AI dacă aceasta înlocuieşte un creator".

Pentru Joshua Davies, director de inovaţie la Artlist - o companie cu sediul în Tel Aviv aflată în spatele unui generator de imagini video bazate pe AI, care s-a poziţionat recent ca furnizor de instrumente creative pentru cineaşti - tehnologia nu va înlocui niciodată creativitatea umană.

"Daţi acelaşi instrument AI unui tehnofil şi unui creator şi rugaţi-i să creeze ceva; eu ştiu deja pe care aş prefera să-l urmăresc", a remarcat Davies, fondatorul companiei de software de editare video FXhome, achiziţionată de Artlist în 2021.

Joshua Davies recunoaşte, însă, că îngrijorările industriei nu sunt nefondate, deoarece noile modele video bazate pe AI au "speriat pe toată lumea", în special în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor de imagine.

Se pune, de asemenea, întrebarea fundamentală privind viitorul producţiilor cinematografice şi de televiziune. "Dacă aş lansa un film 'Iron Man' în 2027 sau 2028, aş folosi mai multe studiouri de efecte speciale? M-aş aştepta să utilizeze AI? Cu toţii încercăm să ne găsim ritmul", a admis Davies.

El a descris instrumentele video bazate pe AI ale Artlist drept o modalitate de a "completa elementele care nu pot fi filmate, care nu au fost filmate sau pe care nu îţi permiţi să le filmezi", mai degrabă decât o modalitate de a înlocui complet filmarea.

Însă, operatorii de montaj, specialiştii în efecte vizuale şi alţi profesionişti de la Hollywood au urmărit cu îngrijorare progresele rapide ale AI generative. Ei se tem că instrumentele capabile să producă imagini de calitate profesională la un cost mult mai mic în comparaţie cu metodele tradiţionale ar putea distruge sectoare întregi de activitate.

Marile studiouri analizează integrarea AI

Marile studiouri mari analizează în acest moment modul în care AI poate fi integrată în producţia de film, sugerând schimbări semnificative într-o industrie deja afectată de pandemia de COVID-19 şi de greva scenariştilor din 2023.

Artlist a făcut senzaţie în februarie, când a produs o reclamă pentru Super Bowl în mai puţin de cinci zile, folosind propriile instrumente, la un cost situat mult sub milioanele de dolari cheltuite de obicei pentru publicitate în timpul acestor evenimente sportive majore.

Davies a ţinut să respingă ideea că această reclamă reprezintă viitorul producţiei fără intervenţie umană. În opinia sa, este mai degrabă vorba despre creatori "care utilizează instrumentul pentru a profita la maximum de el".

El a explicat că Artlist se angajează să ofere creatorilor un control precis asupra creării şi montajului secvenţelor, ceea ce a descris drept "Sfântul Graal" al companiei.

În opinia lui Davies, modelele AI existente gestionează destul de bine cadrele statice simple, însă întâmpină probleme în faţa mişcărilor de cameră complexe.

"AI va reduce în mod semnificativ costurile de producţie, dar nu le va elimina în totalitate", a explicat el.

Joshua Davies speră că, pe termen lung, AI îi poate ajuta pe cineaştii independenţi şi pe creatorii de conţinut, care în prezent nu au bugetul necesar pentru a-şi finaliza proiectele. "Există YouTuberi care creează unele dintre cele mai bune secvenţe de acţiune din toate timpurile, fără niciun buget", a declarat el. "AI va echilibra complet regulile jocului - povestea va fi cea care va conta", a spus el.

Davies s-a declarat prudent optimist în privinţa viitorului acestui sector, respingând scenariile cele mai distopice. "Ideea că, în final, nimeni nu va avea un loc de muncă nu mi se pare plauzibilă", a conchis el.