Din Groenlanda, la Feldioara. Cum ar putea SUA să preceseze minereul rar extras din Groenlanda, chiar în România

Geoge Scutaru, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și CEO al think tank-ului românesc New Strategy Center a amintit că există un acord comercial între compania românească Nuclearelectrica și o companie americană pentru procesarea la Feldioara a minereului exploatat din Groenlanda.

„E interesant că există un acord semnat între Nuclearelectrica și o companie americană care are licențe la una din cele două mine din Groenlanda, pentru procesarea la Feldioara a minereului exploatat din Groenlanda. E o chestiune interesantă căci acest lucru ar da un element concret dialogului dintre noi și americani în perioada următoare. Știm foarte bine interesul președintelui american pentru exploatarea unor resurse similare în sudul Ucrainei iar dacă s-ar instala în România o asemenea facilitate de producție asta ar însemna că aici s-ar putea prelucra și mineralele rare din Ucraina”, a precizat George Scutaru, într-un interviu acordat celor de la DefenseRomania.

George Scutaru a subliniat că acordul semnat între Nuclearelectrica și compania în cauză americană în vederea procesării minereului exploatat în Groenlanda e un memorandum de înțelegere care nu are valoare juridică, dar un pas important și premergător pentru o astfel de implicare.

De subliniat că după discuțiile de la Forumul Economic de la Davos, președintele Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un cadru de acord după o întrevedere cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. Cel mai probabil SUA și Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare încheiat în 1951, inclusiv prin componenta economică și accesul SUA la unele resurse ale uriașei insule arctice. Tot la Davos, președintele SUA declarase pentru prima dată că o recurgere la forță militară pentru impunerea pretențiilor SUA privind Groenlanda este exclusă.

În acest weekend Donald Trump a răspuns afirmativ în cadrul unui interviu acordat New York Post în momentul în care a fost întrebat dacă SUA vor prelua controlul asupra terenului pe care vor fi ridicate viitoarele baze din Groenlanda.

„Vom avea tot ce ne-am dorit. În acest moment se poartă discuții interesante”, a mai afirmat președintele SUA, fără să intre în detalii.