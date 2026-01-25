Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român

Intrarea primarului în casa bunicilor, alături de câțiva oameni revoltați, presiunea publică și intervenția forțelor de ordine au avut un punct clar de pornire și anume isteria alimentată de petiția „Dreptate pentru Mario”. Așa s-a ajuns la instigarea de pe Tiktok.



Petiția a deschis robinetul emoțional. Tiktok l-a lăsat să curgă fără oprire. Ore întregi de live-uri, zvonuri, acuzații și mesaje de tipul „intrați peste ei”, „scoateți-l afară”, „unde e criminalul” au construit ideea că minorul trebuie găsit imediat, cu orice preț, și linșat de mulțime.



Oamenii s-au adunat în fața casei bunicilor, convinși că acolo se află „criminalul”. Primarul a intrat în locuință nu din curiozitate, ci sub presiunea unei comunități revoltate care cerea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Căutarea prin casa bunicilor a fost transmisă live. L-au găsit în pod doar pe tatăl copilului. Întrebarea care ar trebui să ne înghețe este una simplă: Ce s-ar fi întâmplat dacă minorul chiar era găsit în acea casă? Ce ar fi făcut mulțimea?

Astăzi am fost mai aproape ca oricând de o a doua tragedie. Nu pentru că adevărul ar fi fost descoperit, ci pentru că emoția a fost lăsată să conducă. Petiția a creat iluzia că dreptatea se poate face pe loc.

Și rămâne întrebarea: Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii care au transmis ore în șir live pe Tiktok din fața casei bunicilor chiar îl găseau pe minor în casă?

A fost lansată o petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor. „Legea Mario”, așa cum este denumită petiția, a fost inițiată după ce un copil de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi copii. Și fostul judecător Cristi Danileț susține că un minor sub 14 ani ar trebui să răspundă penal pentru faptele sale, dacă un psihiatru stabilește că acesta are discernământ.

Scene incredibile la Sânmihaiu Român, unde primarul comunei, Mărcuți Viorel, a intrat în casa bunicilor minorului de 13 ani, în urma zvonurilor că acesta s-ar afla acolo. Verificările, făcute în prezența autorităților și a sătenilor revoltați, au fost transmise live pe TikTok, însă copilul nu a fost găsit în locuință. Bunica a zis că ar fi fost luat de Protecția Copilului încă de aseară.

Chiar și după verificările făcute la fața locului și declarațiile oficiale, o parte dintre localnici refuză să creadă că minorul nu s-ar fi aflat în casă. Oamenii acuză autoritățile că ascund adevărul și zic că băiatul ar fi fost scos pe ascuns din locuință. Neîncrederea alimentează în continuare tensiunile din comunitate.