€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Data actualizării: 23:06 25 Ian 2026 | Data publicării: 23:01 25 Ian 2026

Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Autor: Anca Murgoci

cazul mario cazul Mario

Ce s-a întâmplat astăzi la Sânmihaiu Român nu a fost un accident.

Intrarea primarului în casa bunicilor, alături de câțiva oameni revoltați, presiunea publică și intervenția forțelor de ordine au avut un punct clar de pornire și anume isteria alimentată de petiția „Dreptate pentru Mario”. Așa s-a ajuns la instigarea de pe Tiktok.


Petiția a deschis robinetul emoțional. Tiktok l-a lăsat să curgă fără oprire. Ore întregi de live-uri, zvonuri, acuzații și mesaje de tipul „intrați peste ei”, „scoateți-l afară”, „unde e criminalul” au construit ideea că minorul trebuie găsit imediat, cu orice preț, și linșat de mulțime. 


Oamenii s-au adunat în fața casei bunicilor, convinși că acolo se află „criminalul”. Primarul a intrat în locuință nu din curiozitate, ci sub presiunea unei comunități revoltate care cerea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Căutarea prin casa bunicilor a fost transmisă live. L-au găsit în pod doar pe tatăl copilului. Întrebarea care ar trebui să ne înghețe este una simplă: Ce s-ar fi întâmplat dacă minorul chiar era găsit în acea casă? Ce ar fi făcut mulțimea?

Astăzi am fost mai aproape ca oricând de o a doua tragedie. Nu pentru că adevărul ar fi fost descoperit, ci pentru că emoția a fost lăsată să conducă. Petiția a creat iluzia că dreptatea se poate face pe loc.

Și rămâne întrebarea: Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii care au transmis ore în șir live pe Tiktok din fața casei bunicilor chiar îl găseau pe minor în casă?

A fost lansată o petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor. „Legea Mario”, așa cum este denumită petiția, a fost inițiată după ce un copil de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi copii. Și fostul judecător Cristi Danileț susține că un minor sub 14 ani ar trebui să răspundă penal pentru faptele sale, dacă un psihiatru stabilește că acesta are discernământ. 

Vezi și rezumatul zilei de astăzi privind cazul Mario:

Scene incredibile la Sânmihaiu Român, unde primarul comunei, Mărcuți Viorel, a intrat în casa bunicilor minorului de 13 ani, în urma zvonurilor că acesta s-ar afla acolo. Verificările, făcute în prezența autorităților și a sătenilor revoltați, au fost transmise live pe TikTok, însă copilul nu a fost găsit în locuință. Bunica a zis că ar fi fost luat de Protecția Copilului încă de aseară.

Chiar și după verificările făcute la fața locului și declarațiile oficiale, o parte dintre localnici refuză să creadă că minorul nu s-ar fi aflat în casă. Oamenii acuză autoritățile că ascund adevărul și zic că băiatul ar fi fost scos pe ascuns din locuință. Neîncrederea alimentează în continuare tensiunile din comunitate. Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/cazul-mario-jandarmii-pazesc-casa-in-care-s-ar-afla-minorul-de-13-ani-instigare-la-violenta-pe-tiktok-20-000-de-oameni-se-uita-pe-live_1031018.html

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Un fulger a lovit o manifestație pro-Bolsonaro din Brazilia. Zeci de răniți / video
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Sevrajul după amant. Cum să faci un detox după legătura ta secretă
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Cristian Diaconescu, analiză pe Acordul UE - Mercosur: Cum își pierde România credibilitatea la nivel internațional
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Barack Obama le cere americanilor să se trezească, după ce agenții federali au împușcat mortal un bărbat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat acum 7 ore si 19 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close